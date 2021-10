L'ufficio collocamento dei «no vax»? Telegram

I duri e puri contro il Green pass ora trovano lavoro su Telegram. L'app più usata dal mondo «no vax» ospita da alcuni giorni diverse chat usate come veri e propri uffici virtuali di collocamento. A Parma e in Emilia-Romagna è attiva «liberi di lavorare». Oltre 2.600 i membri con richieste e proposte di lavoro di tutti i tipi. C'è chi, come Stefania, si offre fra Salso e Fidenza per «qualsiasi tipo di lavoro purché libero», oppure Alessandra che si dice «pronta ad assistere i vostri anziani senza obblighi». Libero e obblighi sono i termini per ribadire lo spirito no vax. E fra le proposte di lavoro c'è anche una società che offre smart working per aziende terze. Tutto in nero, senza alcun contratto visto che senza «pass» nessuno può assumere.

Gi.Mi.