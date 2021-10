Nuovo stadio Tardini «ai raggi X». Presentato il progetto ai consiglieri

Il progetto del nuovo stadio Tardini finisce sotto la lente dei consiglieri comunali. Ieri pomeriggio si è tenuta la seduta congiunta delle commissioni consiliari «Urbanista ed edilizia», «Sport e tempo libero» e «Patrimonio». All'ordine del giorno il nuovo Tardini e il relativo verbale della Conferenza dei servizi, che si è espressa favorevolmente circa il progetto formulando una serie di osservazioni.

Quello in commissione era il primo passaggio in vista dell'inserimento del progetto - firmato dallo studio Zoppini Architetti - nel piano triennale delle opere pubbliche da parte del consiglio comunale.

Il team di Arcadis, società esperta di rigenerazione e sostenibilità ambientale, assieme a Stefano Perrone, direttore operativo del Parma Calcio, e a Valerio Casagrande, direttore Amministrazione, finanza e controllo del Parma Calcio, hanno illustrato il progetto del nuovo Tardini, rispondendo alle numerose domande poste dai consiglieri.

I lavori sono stati aperti dal vicesindaco Marco Bosi, che ha sottolineato come «i vari aspetti del progetto potranno essere approfonditi ulteriormente anche nelle prossime settimane».

Le osservazioni

Il primo a intervenire è stato Sandro Campanini (Partito Democratico) che ha posto varie questioni: dalla sostenibilità economica «di un progetto così ambizioso», agli spazi commerciali previsti nel nuovo stadio, fino alla questione parcheggi e al rivestimento in corten.

Da evitare, secondo Daria Jacopozzi (Pd) l'effetto amplificatore per la curva di casa a danno degli ospiti, per garantire il massimo fair play. Caterina Bonetti (Pd) ha invece posto l'accento sull'impatto del progetto sul quartiere Cittadella e sull'intera città, chiedendo maggiore chiarezza sulle funzioni accessorie dello stadio, sulla fruizione pubblica e sugli adeguamenti funzionali alla licenza Uefa.

Molto critica Roberta Roberti (gruppo Misto), autrice di una interrogazione, secondo la quale non si sarebbe tenuto conto dell'impatto del progetto sui residenti e sulla viabilità.

Di tutt'altro tenore l'intervento di Cristian Salzano, capogruppo di Effetto Parma, secondo il quale il progetto è attento alle richieste dei tifosi e a quelle del quartiere. Positivo inoltre che parte degli spazi del nuovo stadio possano essere utilizzati dagli alunni della vicina scuola Puccini.

Fabrizio Pezzuto (Parma Unita) si è soffermato soprattutto sul lato finanziario dell'operazione e sulla sua sostenibilità. Per Giuseppe Massari (Parma Protagonista) l'attuale stadio deve rimanere tale. La nuova struttura, a suo parere, andrebbe a creare disturbo ai residenti, snaturandone anche la vocazione originaria.

Alessandro Tassi Carboni, presidente del Consiglio comunale, ha ringraziato i progettisti e i rappresentanti del Parma Calcio della disponibilità dimostrata, sottolineato l'importanza di confrontarsi su quello che può essere considerato «il più importante intervento in città degli ultimi trent'anni».

Più piccolo e accogliente

Il nuovo Tardini non sarà più grande di quello attuale, anzi, il volume complessivo verrà ridotto. L'altezza massima rimarrà invariata (25,5 metri) e la distanza tra le case e la struttura aumenterà, garantendo un distanziamento costante di quasi dieci metri.

Accessi più ordinati

Tutte le fasi di accesso allo stadio, al momento hanno un grande impatto sulle vie adiacenti. Il fatto di poter disporre di un'area cortilizia molto più grande di quella attuale, consentirà di spostare molte funzioni, decongestionando le zone circostanti allo stadio.

Questo ambiente rinnovato permetterà di vivere lo stadio in modo diverso rispetto a quanto avviene attualmente, anche al di fuori delle partite.

Il progetto per l'amplificazione del tifo della curva di casa, è stato invece accantonato. Quanto alla capienza, il nuovo stadio avrà 24 mila posti complessivi, contro i 30 mila di quello attuale. La nuova curva nord, ad esempio, passerà dagli attuali 7.500 posti a 5.500.

Spazi commerciali ridotti

Nel nuovo stadio saranno ospitati spazi commerciali di piccole dimensioni, per una superficie complessiva di poco inferiore ai duemila metri quadri. E' prevista, tra l'altro, la presenza di un museo, di uno shop del Parma calcio, di attività medico-sportive e di altre funzioni legate al mondo del calcio. Lo stadio aprirà i battenti ogni giorno e chiuderà la sera, compatibilmente con gli orari delle attività che ospiterà al suo interno.

Sarà inoltre realizzato un parcheggio sotterraneo ad un solo piano, a disposizione di chi accederà alla struttura e agli abitanti del quartiere, con una tariffa in linea con quelle delle altre strutture.

L'arcata storica e le due palazzine che si trovano ai lati dell'ingresso del Tardini, vincolate dalla soprintendenza, non saranno toccate dal restyling, così come il piazzale antistante.

Diciotto mesi di cantiere?

La sfida più delicata è quella che riguarda la tempistica e la modalità di lavoro con cui sarà portato avanti il cantiere per il nuovo Tardini. I dirigenti del Parma Calcio hanno ipotizzato che, nella migliore delle ipotesi, i lavori dovrebbero concludersi nel giro di diciotto mesi. I metodi costruttivi saranno pensati in maniera tale da ridurre al minimo i disagi per i residenti, ma anche per fare in modo che la squadra debba allontanarsi dal Tardini per il minor tempo possibile, lasciando il più possibile intatto il legame tra la squadra e la città.

Le prossime tappe

Una volta avvenuto l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche, il Parma calcio potrà depositare il progetto definitivo, molto più dettagliato del preliminare. La conferenza decisoria avrà quattro mesi per valutare l'intervento. Il progetto così approvato andrà a gara e nel giro di 90 giorni si arriverà all'assegnazione dei lavori e al contratto di gestione dello stadio. Solo allora potranno partire i lavori.

Luca Molinari