Quei tamponi a prezzo «pieno»: scatta la multa

Tamponi a prezzi non calmierati e persone che vorrebbero andare al lavoro senza green pass. I carabinieri del Nas, nei giorni scorsi - in uno dei numerosi controlli che hanno portato i militari anche a scoprire un locale cittadino in cui il titolare e i dipendenti erano sprovvisti di green pass con nessun controllo nei confronti dei clienti - hanno multato un laboratorio di analisi. Per effettuare i tamponi antigenici, infatti, la struttura praticava prezzi superiori a quelli calmierati, che sono stati fissati in 15 euro per gli Over 18 e 8 per i minori. Per il legale rappresentante del laboratorio è scattata una sanzione amministrativa di duemila euro.

Voleva, invece, entrare nell'azienda di cui è dipendente senza green pass. È per questo che un uomo è stato segnalato alla prefettura e ora rischia una sanzione di almeno 500 euro. L'episodio, che ha visto anche l'intervento della polizia locale, è accaduto in un'azienda della città. Il dipendente è stato respinto all'ingresso e il datore di lavoro ha informato le autorità.

r.c.