Zampaglione: «Il mio disco, antidoto al cinismo»

Difensore a denti stretti dell'arte che «ci fa rallentare e tornare in noi», Federico Zampaglione (frontman dei Tiromancino) è perfettamente nel suo mondo sia tra le corde di una chitarra e la sua voce, sia tra i cavi e gli obiettivi di una cinepresa. Perché l'ispirazione «quando arriva va subito colta», non importa il mezzo artistico.

E quest'anno Federico ha fatto scorta di ispirazione e l'ha concretizzata in due meravigliosi progetti: il suo nuovo album «Ho cambiato tante case» e il film «Morrison». Il primo, verrà presentato domani al Teatro Magnani di Fidenza da Zampaglione stesso (evento già sold out) all'evento «Musica e cinema: due destini che si uniscono» della rassegna «Mangiamusica». In questa occasione di incontro tra cibo (presentazione del gusto “Mangiamusica-Domenica” di Gian Luca Cavi di Magritte-Gelati al Cubo) e arte, il cantautore e regista romano ritirerà anche il Premio Mangiacinema-Creatore di Sogni. Creatore di sogni che non ha mai smesso di sognare, Federico Zampaglione si racconta.

«Musica e cinema due destini che si uniscono», questo titolo sembra fatto apposta per lei.

«Non esiste un modo unico per concepire l'arte. Sono fortunato perché sono riuscito a fare delle mie più grandi passioni, il mio lavoro. Oltre alla musica, sono stato da sempre un grande appassionato di cinema, quando dovevamo girare i primi videoclip delle canzoni con la band, mi divertivo a provare a gestire un po' il lavoro sul set. Da qui i miei primi lavori fra cui Nero Bifamiliare».

Il suo ultimo film «Morrison» è un microcosmo fatto di verità, la finzione sembra essere messa da parte.

«Effettivamente è così, nel film c'è tanta realtà: il confronto generazionale, una band di ragazzi con i suoi sogni, le sue cadute. È molto vicino al mondo reale».

Anche nell'album «Ho cambiato tante case», i ricordi e le emozioni che emergono sono così vividi e condivisibili che le canzoni sembrano uno scorrere di immagini

«In questo album ci sono pezzi di cuore presi, strappati e messi in musica, come la canzone “Eccoci papà”. Ho capito che per arrivare agli altri non bisogna cercare stati d'animo in comune. Parlando del particolare, delle proprie emozioni, si può raggiungere comunque l'esperienza universale. Ho cercato di raccontare sperimentando nuove sonorità. Il mio approccio è quello del curioso sempre pronto a mettersi in gioco. Per me il mestiere non deve prendere il sopravvento sulla scintilla creativa».

Quindi il suo album può essere un antidoto contro cosa?

«Contro il cinismo e il nascondere i sentimenti. Contro la realtà frettolosa che ci circonda».

E il suo, di antidoto contro i mali?

«L'amore, senza ombra di dubbio. Quello per la mia famiglia, i miei affetti, per il mio lavoro».

Il film e la canzone del cuore di Federico Zampaglione.

«Un disco intero è quello che mi ha fatto alzare dal muretto su cui perdevo tempo sotto casa e imbracciare per sempre una chitarra: “Just one night” di Clapton. Il film sicuramente “Profondo rosso” di Argento: qualcosa di così diverso, mi ha inquietato e allo stesso tempo affascinato».

Anna Pinazzi