Addio a Furlotti, pioniere del rugby e innamoratissimo della sua terra

Noceto Un uomo d'altri tempi con Noceto nel cuore. Ieri mattina, a 72 anni, se n'è andato Fabrizio Furlotti. Malato da qualche tempo, ha lasciato questo mondo in cui era tanto stimato e apprezzato, in punta di piedi, come aveva sempre vissuto. Da vero signore nei principi e nei modi. Figlio di Piero, pittore di fama e sindaco di Noceto negli anni Cinquanta, «Fulli», come Fabrizio era conosciuto, grazie all'innata ironia ed educazione, sapeva farsi apprezzare da chiunque. Un comunicatore vero che di questa dote aveva fatto un mestiere. Giornalista pubblicista (collaborò anche con la Gazzetta e il Resto del Carlino), lavorò per anni a Legacoop, per poi passare a Edicta, dove fu curatore delle pubblicazioni di Cna-Confesercenti, Cgil Parma e Mese magazine. Nel frattempo, curò anche la comunicazione di un'altra sua grande passione. Il rugby era, infatti, forse ciò che, dopo la sua famiglia (la moglie Fausta, il figlio Pietro, autore di romanzi gialli, la nipotina Anna e la nuora Chiara), «Fulli» amava di più. Del resto Noceto - in cui ricordava, con orgoglio anche dopo il trasferimento a Parma, di essere nato in via Gramsci - e il rugby sono tutt'uno. Pioniere della palla ovale - nel '68 portò al campo il primo pallone da rugby che aveva acquistato da un certo Salsi di San Leonardo - fu fondatore e presidente della polisportiva nel '71 e presidente del Rugby Noceto negli anni Novanta. Vulcano di idee, ideò il torneo Colla-de Sensi e, per unire sempre di più lo sport ovale e il paese, il «Cantarugby». Furlotti, che fu anche addetto stampa del Gran, società nata all'inizio degli anni Duemila dalla fusione tra Noceto e Amatori che calcò i palcoscenici del massimo campionato italiano e dell'Europa ovale, per la società si adattava a fare tutto, dall'accompagnatore delle giovanili nocetane assieme a Ciro Di Cristino allo speaker alle partite allo stadio Nando Capra. «La sua giornata - ricorda Andrea Scozzesi, attuale presidente del Rugby Noceto - non poteva non concludersi con un salto alla clubhouse per informarsi su tutto quello che riguardava la società. È stato un traghettatore e il collegamento tra le generazioni del nostro rugby, oltre che una presenza costante e una memoria storica». Il libro del trentennale del Noceto fu opera sua. «Pur malato - aggiunge Daniele Reverberi, che fu presidente dopo di lui -, in questi ultimi tempi non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno e i suoi suggerimenti per il cinquantennale, le cui celebrazioni sono cominciate a inizio ottobre. Anzi, il libro che uscirà per celebrare la nostra società è stato pensato e fortemente voluto da lui».

Aveva tanti interessi; oltre al rugby, la musica lirica e quella degli anni Sessanta (in gioventù cantò anche in un gruppo con gli amici Marco Bottani, Alberto Dalla Tommasina, Paolo Zucchi e Aldo Ampollini), il disegno, la storia, il cinema e i romanzi gialli, passione trasmessa al figlio. Furlotti aveva però anche una grande passione per la politica. Fin da giovanissimo aveva aderito al Partito repubblicano italiano e all'Associazione mazziniana di Parma. «La nostra passione politica - ricorda Francesco Quintavalla, che fu deputato dell'Edera - nacque sui banchi del liceo classico Romagnosi, che frequentammo nella stessa classe. Era un vero laico che non rinnegò mai l'ideale repubblicano. A lui, oltre alle idee, mi legava una profonda amicizia».

La morte di Furlotti, a cui potrà essere dato l'ultimo saluto oggi all'ospedale di Vaio dalle 8 alle 16, ha commosso il sindaco di Noceto Fabio Fecci che lo ricorda come «un grande figlio della nostra terra. Con lui ho vissuto momenti che resteranno scolpiti nella mia memoria come l'organizzazione della mostra dedicata a suo padre nel 2007. Aveva sempre il bene di Noceto in cima ai suoi pensieri ed era un vero pilastro del nostro paese».

