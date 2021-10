Al Pala Ponti primo venerdì di preghiera

Da polo vaccinale a moschea. Il Pala Ponti di Moletolo cambia veste, ma rimane sempre uno spazio che apre le sue porte per dare un aiuto concreto alla comunità. Ieri mattina, infatti, è stato il primo venerdì in cui lo spazio in questione è stato messo a completa disposizione dal Circolo Inzani alla comunità islamica di Parma, rimasta senza un luogo di preghiera. Questo perché nel marzo scorso, la Regione Emilia-Romagna - servizio politiche per l'Integrazione, contrasto alla povertà e Terzo settore - aveva disposto la cancellazione dell'Associazione comunità islamica di Parma e Provincia dal Registro regionale e, da quel momento, la comunità non ha potuto più usufruire dello spazio di via Campanini.

Così, per sei mesi, nelle ore pomeridiane del venerdì, i fedeli potranno recarsi al Pala Ponti per riunirsi in preghiera.

Prima dell'inizio della funzione religiosa di ieri, l'assessore Michele Alinovi ha parlato ai presenti: «So benissimo che questa non è una soluzione accettabile e definitiva, in questi mesi abbiamo lavorato molto insieme al presidente Kamel El Garsi per trovare un modo per risolvere il problema e abbiamo trovato nel Pala Ponti il luogo più sicuro e adatto - spiega -. Almeno, per il periodo invernale ci sarà uno spazio riparato e sicuro per potere garantire lo svolgimento dei momenti di preghiera. Un grande grazie - sottolinea Alinovi - al presidente Greci del circolo Inzani, da subito disponibile con la messa a disposizione di questo posto».

Non molte le presenze ieri mattina perché «qualcuno ha avuto difficoltà ad arrivare, altri non conoscevano il posto - spiega Kamel El Garsi, presidente della Comunità Islamica di Parma -. Il prossimo venerdì mi aspetto molte più adesioni perché in tanti hanno desiderato a lungo uno spazio come questo. Il dialogo con l'amministrazione - prosegue - è stato veramente costruttivo, ci siamo sentiti ascoltati. La nostra speranza è che terminati i sei mesi si riesca a trovare una sede definitiva».

Alcuni dei fedeli musulmani si erano trovati costretti a pregare all'aperto, in un'area verde vicino ad un parcheggio pubblico in via Bonomi.

Dentro al Pala Ponti, i fedeli si sono raccolti dalle 12.30 alle 14 circa: «Molti di noi sfruttano la pausa pranzo dal lavoro per la preghiera mattutina - confida un fedele presente -, spesso ci siamo trovati a pregare all'aperto e d'inverno diventa impossibile».

Le porte del Pala Ponti si aprono, come quelle della comunità: «Parma è sempre pronta ad accogliervi», chiosa Alinovi.

Anna Pinazzi