Fumata bianca per il campo da golf: ci sono due offerte per l'acquisto

«Fumata bianca» per la vendita del campo da golf. Dopo ben 4 aste andate deserte, alla quinta sono pervenute 2 offerte per l'acquisto della struttura di Pontegrosso di proprietà del Comune. L'ufficialità su chi si è aggiudicato il golf ci sarà però solo fra qualche giorno, al termine dell'iter burocratico previsto. Il verbale di aggiudicazione verrà avvallato dalla Giunta nei prossimi giorni e il nuovo proprietario verrà reso noto mercoledì prossimo.

È da marzo che il Comune «cercava» di vendere il campo da golf e nel corso di tutti questi mesi, con le ripetute aste andate deserte, il prezzo iniziale è sceso del 50% all'ultima asta dell'altro giorno, diventando quindi molto più appetibile per i compratori. Il prezzo dell'ultima asta vedeva il golf in vendita a 672.891 euro. Si era partiti da una cifra iniziale di 3 milioni e 190 mila euro della prima asta, per poi scendere alla seconda a 2 milioni e 392 mila euro, poi ad 1 milione e 794 mila euro della terza, ad 1 milione e 345 mila euro della quarta.

La struttura, che è in attività, quindi guarda adesso al suo futuro. Nel bando d'acquisto era previsto per il potenziale acquirente la presentazione di un progetto di valorizzazione che possa perseguire finalità sportive, turistiche, e di aggregazione. Inoltre chi ha acquistato il campo da golf dovrà anche affrontare tutta una serie di lavori di risanamento e riqualificazione anche della Club house e locali accessori. Il campo da golf, omologato dalla Federazione nazionale golf, è stato costruito negli anni Ottanta a Pontegrosso, sulle colline di Salso. Ricopre complessivamente un'area di circa 632.270 mq, dove sono presenti il campo a 18 buche, il campo pratica, il putting green e il pitching green nonché varie strutture a partire dalla Club house, dotata di ristorante e bar, una sala convegni, gli spogliatoi. A corredo la piscina, giardini ed altri locali accessori. Completano l'impianto una serie di laghetti, un'autorimessa e una serie di edifici ex-colonici.

A.S.