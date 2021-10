Gli effetti collaterali del lockdown: i bambini crescono troppo in fretta

Il lockdown ha fatto appassire i ragazzi. Senza scuola e senza amici, costretti a restare chiusi in casa, sono andati in tilt. E non solo i più fragili o i figli di famiglie ai margini. Oltre a generare disturbi alimentari, psicosi acute e propositi di suicidio, lo stress ha lasciato «cicatrici» anche sul fisico, con corpi che ora diventano grandi troppo presto e troppo in fretta.

Gli effetti dello stress

«In epoca Covid, in Endocrinologia pediatrica abbiamo avuto un aumento del 71% delle prime visite per sospetta pubertà precoce». La conferma che anche a Parma si è registrata un'impennata dei casi arriva da Susanna Esposito, direttore della Clinica pediatrica dell'Ospedale dei bambini «Pietro Barilla».

«C'è poi un 10% di pazienti arrivati per altre patologie, come scarsa crescita, obesità o problemi tiroidei, che ha dimostrato di soffrire di anticipo puberale». In totale, solo nel 7% dei casi è stata riscontrata la presenza di altre pubertà precoci in famiglia. Si tratta di una percentuale bassa, che conferma i sospetti: l'effetto lockdown ha moltiplicato questa malattia rara che, in epoca pre-Covid, colpiva tra gli 1 e i 6 bambini ogni mille nati. Si può parlare di pubertà precoce, cioè di fanciulli che iniziano a trasformarsi in adulti troppo presto, se la malattia si manifesta prima degli 8 anni nelle femmine e dei 9 anni nei maschi.

«Vogliamo studiare l'impatto del lockdown sulle problematiche endocrinologiche dei bambini, perché le condizioni mentali, soprattutto lo stress, possono avere un impatto rilevante nel determinare queste manifestazioni cliniche».

Superare la Dad

L'isolamento imposto per arginare la pandemia ha stravolto lo stile di vita di tutti, compreso quello dei bambini. «Il lockdown incide sullo stile di vita e può modificare la produzione di ormoni», spiega Esposito, che suggerisce di affrontare questa malattia rara con una strategia a 360 gradi.

«Il consiglio - prosegue - è di rispondere alle crescenti difficoltà delle famiglie con la consapevolezza che va rafforzata la centralità della persona», sviluppando anche «un welfare aziendale che consenta ai genitori di adattarsi con serenità alle nuove condizioni di vita come cambio culturale». Insomma, tutta la società deve avere cura dei bambini per proteggerli non solo dal virus, ma anche dalle pesanti conseguenze dell'isolamento.

Statura e fertilità, tanto per essere sintetici, sono due aspetti del loro sviluppo che rischiano di essere compromessi se la pubertà precoce non è scoperta in tempo e curata in modo adeguato.

Il buio nella mente

In base a una ricerca nata a Parma, l'80% delle ragazze intervistate, nella fascia d'età fra gli 11 e i 19 anni, ha dichiarato di essere depressa durante il lockdown. Segno che la mancanza della scuola e degli amici ha spento la voglia di vivere dei ragazzi. «Da settembre 2019 ad agosto 2020 abbiamo avuto un unico ricovero per problemi psichiatrici acuti. Da settembre 2020 ad agosto 2021 i ricoveri per queste cause sono stati 23. Stiamo parlando di pazienti tra gli 11 e i 17 anni», aggiunge, continuando a descrivere il buio che ha avvolto le menti dei più giovani. «Il 30% degli intervistati nella nostra ricerca ha dichiarato di aver abbandonato l'attività sportiva, per paura o più semplicemente per mancanza di voglia». Il disagio psichico ha fatto anche crescere bullismo, cyberbullismo e abuso di sostanze. «Anche le famiglie sono in difficoltà», avverte l'esperta. Perché a volte manca il coraggio per chiedere aiuto.

Pierluigi Dallapina