Morto Franco Spagnoli «Savoia», da emigrato a grande imprenditore della ristorazione

Borgotaro Con sense of humour tutto borgotarese, pare che il compianto corrispondente della Gazzetta di Parma Franco Brugnoli di lui una volta avesse detto: «È l'unico Savoia cui è permesso tornare in Italia».

I tempi erano ovviamente quelli ante 2002, quando ai discendenti maschi di Umberto II era vietato l'ingresso e il soggiorno in Italia.

Questa però è un'altra storia e rincresce doverne raccontare una diversa. Perché la notizia di oggi non ha nulla a che fare con le vicissitudini dei reali, bensì con la scomparsa di uno storico figlio della Valtaro.

È infatti mancato, nella sua casa di San Francisco dopo una lunga malattia, il decano degli «strajè» del capoluogo, che i più conoscevano come «Savoia».

Parliamo di Francesco Spagnoli, emigrato negli Stati Uniti nel 1962 con la moglie Maria Zucconi e il figlioletto Angelo di soli 3 anni.

Nato nel 1934 a Borgotaro, «Savoia» (soprannome della sua famiglia da generazioni e sulle cui origini non vi sono notizie) ha trascorso i primi 28 anni della sua vita nel borgo natio, dove con i genitori gestiva il «Bar Savoia» nel quartiere di San Rocco.

La decisione di emigrare, destinazione costa del Pacifico, non è stata dettata dalla ricerca di un lavoro, perché quello l'aveva già nel suo locale che era, a detta di chi lo conosceva, florido.

A spingerlo, semmai, il desiderio di conoscere gli zii materni, emigrati da tempo a Frisco e quasi tutti (come fa sapere l'amico di infanzia Vincenzo Petrilli) lavavetri dei grattacieli della metropoli. Non da meno, la voglia di vedere l'America. Sogno, avventura e curiosità, dunque, e non necessità, hanno spinto Spagnoli a lasciare il Borgo, dove tornava quasi tutti gli anni per rivedere amici e parenti. La verve e l'intraprendenza per le quali era celebre, oltre che la capacità di avere a che fare con il pubblico, lo hanno portato a cercare lavoro nel mondo della ristorazione. Inizia come aiuto cameriere al «New Joey's», benché l'inglese lo masticasse poco avendone ricevuto pochi rudimenti all'Istituto magistrale di Pontremoli.

Seguono vent'anni di sacrifici, di ristorante in ristorante, facendo più ore dell'orologio e contraendo anche debiti importanti pur di investirli per un futuro migliore. Fatiche ripagate, quando negli anni ‘80 diventa socio da «Cesare», un gigante della ristorazione con i suoi 900 coperti e 50-60 dipendenti. Sono, quelli, gli anni d'oro: non più dipendente, ma imprenditore in grado di accogliere, tra sala e bar, il jet set del tempo. Al «Cesare», infatti, sono passati Placido Domingo, Michelangelo Antonioni, Mario Soldati, l'indimenticabile «Tenente Colombo» Peter Falk. Un businessman che ha voluto, però, ritirarsi quando era all'apice del successo per godersi i frutti di una vita di lavoro. Per tornare in Italia? No. Per vivere, stare con la famiglia e gli amici, viaggiare e magari andare a funghi. Benché ne conservasse un ricordo speciale, ormai casa sua era l'America. Borgotaro era invece il posto del cuore per le vacanze. Dove, quando arrivava, si diceva (e si scriveva sulla Gazzetta): «è arrivato Savoia. Ora sì che è davvero estate!».

Monica Rossi