Perde il portafoglio con 2000 euro al supermercato: restituito

Sissa E' stata una «catena di onestà» a restituire il sorriso – e soprattutto soldi e documenti ormai immaginati volatilizzati - ad un ottantenne sissese che, facendo la spesa in un supermercato della zona, aveva smarrito il portafogli. Passato oltre la barriera casse, probabilmente impacciato dai sacchetti con gli acquisti, l'anziano non si deve essere accorto né di aver infilato male il portafogli in tasca né che gli era caduto.

A trovarlo, per sua fortuna, è stato un altro cliente del centro commerciale che, invece di far sparire i contanti e lasciare il borsellino vuoto dove lo aveva raccolto, lo ha consegnato ad un addetto del supermercato, nella speranza che il legittimo proprietario tornasse sui suoi passi e potesse così tornarne in possesso velocemente. Appena aperto il portafogli per cercare un documento che permettesse di avvisare chi lo aveva smarrito, è stata però chiara l'urgenza di restituire quanto era stato ritrovato: all'interno, infatti, c'erano diverse banconote e assegni per un totale di oltre duemila euro oltre a bancomat e carta di credito, ma nessun indirizzo o numero di telefono da poter utilizzare per la riconsegna. Dal supermercato è quindi partita immediatamente la telefonata ai carabinieri di Sissa per chiedere un aiuto a rintracciare il cliente distratto. Attraverso gli strumenti elettronici in loro dotazione, gli uomini dell'arma sono velocemente riusciti a risalire all'indirizzo dell'uomo e, immaginando l'angoscia dell'anziano per la perdita di un simile «tesoretto», hanno quindi deciso di accorciare i tempi provvedendo personalmente alla restituzione del portafogli smarrito.

Riavuto tra le mani il prezioso oggetto smarrito, l'ottantenne lo ha aperto senza celare una scarsa fiducia nella possibilità di ritrovare quanto conteneva e, alla vista di banconote e assegni, il suo cruccio si è sciolto in un sorriso di ringraziamento per tutti coloro che, dimostrando grande correttezza, avevano permesso di rientrare in possesso di quanto distrattamente smarrito.

Chiara De Carli