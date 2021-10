Rubò le elemosine in chiesa con i due bimbi: condannata

Soragna Ciò che don Sincero aveva loro rifiutato, per mancanza di disponibilità, provarono a prenderselo con le cattive, mettendo a segno più uno sfregio che un furto, facendo più danni che bottino. Presa d'assalto la cassetta delle elemosine ai piedi della statua della Vergine, seminarono monete sul pavimento della chiesa di Soragna. E gli spiccioli, poi, li fecero raccogliere anche dai bambini al loro seguito. Come se fosse un gioco, quando invece avevano trasformato i piccoli in inconsapevoli complici. A riprendere la scena furono le videocamere di sicurezza della parrocchia, grazie alle quali si risalì agli autori del furto. Immagini che a don Sincero Mantelli, allora parroco di Soragna, fecero più male che lo stesso colpo.

Era la fine di aprile del 2017, quando una vecchia Fiat parcheggiò accanto alla chiesa. Ne scesero un nordafricano sulla quarantina, una coetanea parmigiana e i figli di lei, un bambino e una bambina in età prescolare. L'uomo si presentò a don Sincero, chiedendo da mangiare per sé, la sua compagna e i bambini. Il sacerdote allargò le braccia disarmato, suggerendo di rivolgersi alla Caritas. Fornì indirizzo e contatti. Poi, si accomiatò, costretto ad andarsene per un precedente impegno.

Ma gli altri rimasero. Anzi, in chiesa scassinarono la cassetta delle elemosine, partecipando tutti e quattro alla raccolta dei pochi spiccioli. I responsabili furono rintracciati poco dopo. Accolta dal giudice Livio Cancelliere, la richiesta di Marirosa Parlangeli, ora la madre è stata condannata a sei mesi e 160 euro di multa. I bimbi da tempo sono stati affidati ai nonni.

rob.lon.