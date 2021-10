Solmi: «Vaccinarsi scelta di coscienza e di responsabilità»

Una presa di posizione netta e chiara, ribadita in più occasioni, per sottolineare l'importanza di vaccinarsi.

Il vescovo Enrico Solmi è intervenuto sulla questione nella sua ultima lettera pastorale e nella successiva missiva rivolta a tutti i fedeli della diocesi (in accordo con gli altri vescovi della regione e sulla scorta delle indicazioni giunte dalla segreteria generale della Cei). «Come vostro vescovo - scrive monsignor Solmi rivolgendosi ai fedeli - sento il dovere di mettere la responsabilità davanti a tutti coloro che sono nelle condizioni di vaccinarsi: in primo luogo i presbiteri (preti ndr), le persone consacrate e i vari operatori pastorali, impegnati nella vita e nella missione della nostra Chiesa diocesana».

«Tale dettato di coscienza - prosegue il vescovo - va ben oltre l'obbligo, che qui non è formalmente dato, proprio in ragione dell'altezza della posta in gioco: il bene comune, la vita e la salute, in particolare, delle persone più fragili e anziane».

L'emergenza sanitaria non è ancora rientrata e ci sono alcune attività pastorali che possono esporre a rischio di contagio. Da qui l'importanza di vaccinarsi. «La cura delle relazioni - continua monsignor Solmi - chiede d'incentivare il più possibile l'accesso alla vaccinazione dei ministri straordinari della Comunione eucaristica, di quanti sono coinvolti in attività caritative, dei catechisti, degli educatori, dei volontari nelle attività ricreative, dei coristi e dei cantori».

Al momento non è richiesta la verifica del Green pass per i fedeli che si recano in chiesa, ma è necessario farla per i lavoratori (compresi i sagrestani o gli addetti alla pulizia), volontari o altro personale adibito alla cura e e alla manutenzione (laddove questi soggetti collaborino con lavoratori tenuti all'esibizione del Green pass).

Per le celebrazioni, in sostanza, si continua a osservare quanto previsto dal protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico scientifico.

Per quanto riguarda le iniziative al chiuso in cui è prevista la preparazione, la distribuzione o la consumazione di cibo; per le attività di intrattenimento, sportive, ludiche, teatrali e didattiche (come il doposcuola) al chiuso, per chi ha dipendenti è richiesto il Green pass. Nel caso in cui i locali vengano concessi temporaneamente ad altri (ad esempio riunioni di privati) è necessario che venga comunicato da un incaricato, il rispetto delle norme vigenti.

