«Ciao Mono, ragazzo rock dal cuore generoso»

Le note della canzone «Per non dimenticare» della sua band, gli FFD, si mescolano agli applausi, alle lacrime, allo sgomento, alle urla degli amici che lo chiamano: «Dai Mono! Che scherzi fai?».

Così, fuori dalla chiesa di Baganzola, una straziante melodia umana diventa una canzone emotivamente insopportabile: quella di un addio. A dare l'ultimo saluto ad Alessio Cattabiani, in arte «Mono», i familiari e gli amici di sempre che si abbracciano increduli, «improvvisamente abbandonati».

Parlano di lui al presente, come se la fine per un animo così ribelle e libero non potesse essere contemplata, nemmeno per un secondo. Poi, però, c'è quella bara di legno chiaro ad attenderli davanti all'altare.

La cerimonia di addio è semplice, «proprio come lui». «Un ragazzo rock dal cuore d'oro - lo ricorda l'amico musicista Luca Valenti -. Con Mono ho condiviso i momenti più belli, dalla formazione della band degli FFD nel ‘92, fino pochi giorni fa. Con Mono era sempre festa».

A soli 46 anni, Alessio ha lasciato mamma Anna, papà Franco, la sorella Ilaria - già duramente colpiti: anche il fratello Pietro, architetto, è scomparso meno di un anno fa - e un gruppo di amici così grande da valicare anche i confini del Paese, attraversando l'Europa.

«Con la musica era arrivato al cuore di molti, anche in giro per il mondo - racconta don Corrado Vitali –. Il suo animo un po' ribelle, sempre pronto a rompere gli schemi, non si è mai sottratto all'impegno sociale e politico». I testi delle sue canzoni parlano chiaro: «Ricordati la storia e non dimenticare, vent'anni di fascismo e di regime militare – scriveva nel 2000 –. Chi ha vissuto la storia ce la deve insegnare per non dimenticare».

Canzoni impossibili da dimenticare proprio come «col bräv ragas ed Mono - dicono Cristian e Alessandro dello Scooter Club The Souls –. Lui avrebbe voluto che facessimo un brindisi in suo onore - aggiungono tirando fuori delle bottiglie di birra - e noi lo accontentiamo. Perché con lui c'era sempre qualcosa da festeggiare, anche nei momenti peggiori». Il loro addio è straziante proprio nel sorriso, nel tentativo di far prevalere i bei ricordi, rendere un po' meno dura l'assenza.

Così, come i pezzi di storia raccontati da Alessio, anche il suo addio è tempo «impossibile da dimenticare»: le Vespe colorate degli amici davanti al corteo funebre, i fiori coloratissimi sulla bara, i presenti che intonano le sue canzoni. Tutto, in quel momento, ha saputo cantare la vita di Mono.

Anna Pinazzi