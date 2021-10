Fidenza piange Giovanni Pioli, vigile in mezzo alla gente per 40 anni

Se n'è andato Giovanni Pioli, il vigile per tutti. Aveva 86 anni. Era un personaggio molto conosciuto e stimato in città, per essere stato agente della polizia municipale per quarant'anni. La sua famiglia è molto nota in città: il figlio Giancarlo è uno stimato artista musicale, in arte «El rubio loco» e la moglie Bruna è stata una storica parrucchiera.

Originario di Berceto, alla fine degli anni Cinquanta, era poi approdato a Fidenza, grazie all'amico Adolfo Porcellini, che era stato sindaco della città e anche senatore. Pioli era stato il suo segretario e lo accompagnava a Roma, dove aveva conosciuto il presidente Sandro Pertini, in quanto Porcellini e Pertini avevano condiviso il periodo della prigionia.

Tanti fidentini lo ricordano ancora nella sua divisa, da vigile, mentre prestava in servizio in città, cordiale e gentile con tutti.

Nel 1986 era stato insignito della onorificenza di Cavaliere e nel 1993 di Cavaliere ufficiale ordine al merito della Repubblica italiana. Quando aveva raggiunto il traguardo del pensionamento, si era messo al servizio del suo amato compagno di classe, con cui aveva condiviso lo stesso banco di scuola: il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, monsignor Eugenio Binini. E la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli aveva premiato Pioli, con una medaglia d'oro, per il servizio prestato in modo completamente gratuito e disinteressato in qualità di cerimoniere –maggiordomo nel palazzo vescovile , durante tutto l' anno del Giubileo, l' Anno Domini 2000. Con un commosso addio, il figlio Giancarlo lo ha così ricordato. «Onestà, altruismo, dedizione: sono stati questi i valori che mi hai insegnato. Ma soprattutto mi hai regalato la musica e la poesia, per questo non morirai mai. Ciao papà».

Il sindaco di Fidenza Andrea Massari e l'assessore alla Sicurezza Davide Malvisi hanno espresso il loro rammarico. «Pioli è stato una figura significativa e riconoscibile nella comunità di Fidenza, naturalmente per il suo lavoro di vigile quotidianamente tra la gente - ha sottolineato Massari - e ha saputo rivestire questo importantissimo ruolo con professionalità e indiscutibili doti umane». Il vice sindaco e assessore alla Sicurezza Davide Malvisi, lo ha ricordato così. «Quella che è oggi la Polizia Locale lo deve molto a Pioli, nominato per il suo impegno Cavaliere Ufficiale, e al suo approccio al lavoro. La sua scomparsa addolora tutto il corpo e mi faccio portavoce del cordoglio di tutti gli agenti». Il rosario sarà recitato domani alle 19, nella chiesa di Santa Maria. Mentre il funerale sarà celebrato martedì mattina, alle 10.

s.l.