In 300 sul Monte Sporno insieme ai Forestali

Langhirano È partita stamattina la tappa del Campionato Italiano Under23/Senior Borilli Racing -24MX, che si svolge su un tracciato di circa 45 chilometri che toccherà le pendici nord orientali di Monte Corno, quelle meridionali di Monte Sporno e tutto il Monte Fornicara, con trecento enduristi che per tre volte ripeteranno il circuito.

La manifestazione però ha ridestato le frizioni che ormai da tempo accompagnano questo sport e sono numerose le discussioni sbocciate sui social di paese, polarizzando da un lato gli amanti delle due ruote, che rivendicano il lavoro che i motoristi fanno per tenere puliti e sicuri i sentieri e l'indotto di simili eventi sul territorio, dall'altro coloro che, come espresso l'altro giorno da Cai e Italia Nostra, ritengono la già fragile rete sentieristica un patrimonio da difendere, in particolare in zone come quella del Monte Sporno, tutelate a livello paesaggistico e compreso nella Riserva MaB Unesco dell'Appennino Tosco-emiliano.

Alle critiche sull'opportunità di una simile manifestazione, si erano aggiunte quelle di alcuni privati, interessati, a loro dire senza autorizzazione, dal tracciato della gara.

Come avevamo annunciato infatti, quattro cittadini, a titolo privato e a nome del centro studi Monte Sporno, hanno fatto un esposto ai carabinieri forestali con il quale hanno denunciato alcune irregolarità nel percorso, che in alcuni tratti differirebbe rispetto al circuito consolidato di strade e carraie già battute.

Cartina alla mano e fotografie, il gruppo ha evidenziato come nei 4 chilometri ispezionati, siano 10 i punti che in cui il tragitto picchettato è stato modificato, attraversando anche prati senza l'avvallo dei proprietari e in altri tratti sono state create deviazioni dal sentiero, tagliando piante per aprire ex novo un passaggio.

Se nei giorni scorsi i carabinieri forestali avevano effettuato con i cittadini un sopralluogo, ieri mattina i militari sono giunti sul percorso accompagnati dagli organizzatori e oggi terranno monitorato nel corso della gara il corretto rispetto delle norme.

Interpellati nuovamente sulla vicenda, gli organizzatori, impegnati nella gestione degli arrivi dei motociclisti e della gara, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni fino al termine della manifestazione, quando hanno intenzione di chiarire la loro posizione.

Maria Chiara Pezzani