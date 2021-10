La lezione del prof Vecchioni

Un teatro Magnani strapieno ha assistito alle lezioni del professor Roberto Vecchioni: «Lezioni di volo e di atterraggio», come il titolo del suo libro. E la lezione, con una punta di parmigiano Reggiano del Caseificio «Coduro» in bella mostra sul tavolino, il professore l'ha fatta in perfetto «stile Vecchioni»: con la classe del 1987 raccontata nel libro: «Uscivamo dalla scuola ogni lunedì, per i nostri “lunedì di follia”. Andavamo in giro per Milano - racconta Vecchioni - musei, teatri, ma anche nelle osterie a cercare. Perché la cultura non è sapere, è ricerca, è un viaggio. Il rapporto con i ragazzi diventava un gioco, un gioco immenso, d'invenzione e cambiavamo il finale delle grandi storie del passato, immaginavamo la storia o l'arte con una sorta di perenni “sliding doors” nel tempo. Pensavamo ad Ulisse, che secondo me doveva essere “strafatto”, che raccontava ai suoi non ciò che aveva visto, ma ciò che sognava e indagavamo nei grandi avvenimenti, non con i canoni tradizionali, ma attraverso nuovi punti di vista. Ad esempio la spedizione dei “Mille” di Garibaldi? Ci domandavamo come e quando lavassero le camicie i garibaldini, ad esempio e immaginavamo lo stesso Ulisse che si scopriva giovane, ma già di ritorno a Itaca, a raccontare la guerra di Troia e la sua odissea; ma vedendo il figlio Telemaco ancora piccolo, trasformava la leggenda in un sogno. Abbiamo capito tutti che il mito è un archetipo, una verità che abbiamo dentro di noi e che non morirà mai. Di più: tutto ciò che è presente oggi ha radici antichissime!».

E ancora il professore racconta di quei ragazzi del «Beccaria» nel 1987: «Erano tutti anarchici e mangiapreti, così chiesi loro di leggere i vangeli e di raccontarmi non come li avessero letti, ma come li avessero scritti. Ebbene - ha sottolineato Vecchioni - in una settimana mi hanno portato una sorta di “planimetria” dell'intero Mediterraneo di allora. Avevano studiato la storia di Roma, l'economia nei territori del tempo e analizzato le credenze religiose. Tutto questo ha fatto capire loro che duemila anni fa, i vangeli sono nati perché si era in pieno ellenismo e la tradizione orale non bastava più, era nato il libro e la comunicazione diventava solo quella scritta».

Dalla lezione di volo, come l'ha definita Gianluigi Negri, direttore artistico di «Mangiamusica» nel dialogo con Vecchioni, si è passati alla lezione di «atterraggio», con il racconto della amicizie del professore cantautore, una su tutte quella con Alda Merini: «Alda è l'amica per la vita. È lei che mi ha insegnato come fare ad essere felici, con una frase che ho inserito in una mia canzone: “Basta un niente per essere felici. Basta vivere come le cose che dici”. Ecco Alda Merini, la poetessa per la quale la poesia non doveva nemmeno essere scritta; tanto lei parlava in poesia. I grandi poeti sono maestri, non di vita, ma di senso della vita!». Poi De André che «vale 10 Bob Dylan», Guccini che si è convinto a cantare una canzone insieme e Lucio Dalla che gli diceva «Fai delle canzoni bellissime; peccato che non si capisca un c…». E per finire il ricordo di quel concerto al Regio negli anni ‘90: «Mi sono detto “adesso vi faccio vedere io”. Ho cantato 3 ore e mezza, senza intervallo. La “Gazzetta di Parma” mi dedicò l'intera prima pagina!».

Egidio Bandini