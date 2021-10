Muore cadendo da una ferrata: si era laureato e lavorava a Parma

La montagna gli è stata fatale. Lavorava da qualche tempo alla Network Evolution Transport di Parma e nella nostra università dove si era anche laureato in ingegneria gestionale con il massimo dei voti.

Aronne Bettoni, venticinque anni, di Bozzolo, in provincia di Mantova, è morto ieri mattina sulla ferrata delle Aquile in Paganella, in Trentino.

Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, l'ingegnere si trovava insieme al fratello Ruben, di 23 anni, e allo zio Davide presumibilmente nella parte iniziale della ferrata, quando è precipitato per un centinaio di metri, finendo lungo il sottostante canalone Battisti.

L'allarme al 112 è stato lanciato alle 11,40 da diversi escursionisti presenti sul posto, che hanno assistito all'incidente e che hanno visto il giovane cadere.

L'elicottero di Trentino Emergenza è intervenuto con gli uomini del soccorso alpino di Fai della Paganella. Con un sorvolo sopra l'area del canalone Battisti, in pochi minuti è stato individuato l'escursionista. Per Aronne, però, purtroppo non c'era ormai più nulla da fare, e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata a Fai della Paganella dopo il nullaosta delle autorità.

Il fratello e lo zio che erano con lui sono stati raggiunti dai soccorritori all'uscita della ferrata con il fuoristrada e trasportati a valle in sicurezza.

Un ragazzo modello, bravo negli studi e nel lavoro, e sempre disponibile con tutti. Così viene descritto Aronne Bettoni. La notizia della sua scomparsa ha lasciato attonita la comunità di Bozzolo, il paese del Mantovano in cui lui e la sua famiglia sono conosciutissimi. Il papà Gabriele è, infatti, consigliere comunale e tecnico informatico all'ospedale di Bozzolo, mentre la mamma Elisabetta è responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune.

Aronne, inoltre, quando non lavorava dedicava il suo tempo anche agli altri. Era, infatti, attivo nella parrocchia e come scout.

Era anche un bravo sportivo; aveva giocato a pallacanestro e ora allenava i più giovani.

«Tutta la comunità di Bozzolo - ha scritto su Facebook il sindaco del paese mantovano Giuseppe Torchio - è colpita e avverte il dolore lancinante di una perdita così grave e improvvisa».

La notizia della sua scomparsa è, però, arrivata anche a Parma, dove questo ragazzo strappato troppo presto ai suoi sogni e ai suoi affetti si era fatto conoscere e apprezzare, prima come studente capace di laurearsi con il massimo dei voti e poi come lavoratore.

r.c.