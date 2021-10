Pedrelli, il volontariato come «missione» quotidiana

Aveva tutte le doti per essere una brava persona ed un'anima bella e possedeva tutte le qualità per essere un bravo marito, un ottimo padre ed un amico fedele e prezioso per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Maurizio Pedrelli, è deceduto nei giorni scorsi, dopo lunga malattia, all'età di 74 anni. Parmigiano del sasso, figlio di Orienze, imprenditore nel settore cartario e di Teresita Frattini, dell'antica e parmigianissima famiglia dei Frattini molinai e carrozzieri, fino 10 anni ha vissuto a Porporano dove il padre gestiva una cartiera. Poi si trasferì con la famiglia a San Polo d'Enza dove il padre, lo zio Profilio e il cugino Giacomo impiantarono una moderna cartiera specializzata in sacchetti per la spesa.

Maurizio, terminati gli studi classici, preferì dedicarsi all'azienda di famiglia non tirandosi mai indietro in nessun lavoro, anche quelli manuali.

Carattere meraviglioso, battuta sempre sagace e spiritosa, colto e sensibile, di una bontà la cui grandezza la può testimoniare solo chi ha avuto bisogno di lui, Maurizio, non stava mai fermo, aveva l'argento vivo addosso tant'è, che fin da bambino, il padre, lo aveva chiamato «Grill» , soprannome che gli è rimasto stampato addosso anche in età adulta. Pedrelli era un uomo di grande fede che viveva giornalmente facendo del bene e dedicandosi al volontariato. Una fede operativa, tipicamente francescana, infatti era molto devoto di Padre Lino. Fu attivo nella parrocchia di San Polo, nel Centro di accoglienza di Pontenovo che offre un prezioso servizio ai disabili ed agli anziani.

Fu pure, per anni, direttore e animatore di «Radio Val D'Enza», come pure premuroso autista del pulmino della scuola materna. Un volontario a 360 gradi ma anche una persona che amava tantissimo «la so Pärma» e le sue tradizioni, fedelissimo lettore della «Gazzetta». Ed anche da giovane aveva sempre la battuta pronta e spiritosa e quando, da allievo ufficiale, tornava a casa in licenza usava ripetere : «dòp la curva del Masdón a són a ca». Come a dire che, giunto a Traversetolo, in località «Masdone», pochi chilometri lo separavano da casa. Lettore accanito, collezionista di monete antiche, grande tifoso del Parma che seguiva al Tardini, orgogliosissimo del figlio Davide, ventisettenne, allenatore delle giovanili del Parma Calcio, era molto legato alla moglie Agostina con la quale era sposato da quasi trent'anni.

Lorenzo Sartorio