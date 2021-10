Raggiunta a Parma quota 700mila dosi

Era il 27 dicembre dello scorso anno quando, negli ambulatori approntati al Maggiore di Parma, venivano effettuate le prime vaccinazioni contro il Covid. A quasi dieci mesi da quel giorno a Parma e provincia raggiunto un nuovo record dal punto di vista delle somministrazioni. Venerdì sera, chiuso l'ennesimo giorno di lavoro negli hub territoriali, il conto delle dosi somministrate si attestava infatti a quota 700.031, grazie alle 1.240 dosi inoculate nelle ultime 24 ore.

Effetto Green pass

Il conteggio è comprensivo di prime, seconde e terze dosi, ma è indubbio che negli ultimi giorni, dopo l'entrata in vigore della nuova norma sul Green pass nei luoghi di lavoro, c'è stata una accelerazione delle somministrazioni, in particolare nelle prime dosi.

Da venerdì 15 ottobre a venerdì 22 ottobre sono state infatti 12.367 le vaccinazioni complessive effettuate. Nella settimana precedente, dove già comunque era presente l'effetto Green pass, erano state oltre duemila di meno. Se si fa un ulteriore passo indietro, dal primo ottobre al 8 dello stesso mese, i vaccini somministrati erano stati solo 8.000. Insomma in tre settimane l'incremento è stato di oltre il 50% in più. L'entrata in vigore della nuova norma ha insomma ridato spinta alla campagna vaccinale e questo chiaramente ha aiutato il raggiungimento di soglia 700mila.

«Successo di tutti»

«Il traguardo raggiunto, a Parma e provincia, in soli 10 mesi, è merito di un grande sforzo collettivo», commento Paolo Cozzolino, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma che ricorda come «dal 27 dicembre 2020, giorno del “vaccine day”, ci sia stato un lavoro incessante». Per questo Cozzolino ringrazia «tutti gli operatori, i medici, gli infermieri, i volontari, il personale in servizio e le forze dell'ordine», ma, anche, «la popolazione di Parma che ha dimostrato responsabilità nell'aderire alla campagna vaccinale, e i risultati fin qui raggiunti confermano l'importanza di aver oltre l'80 % della popolazione vaccinata, in termini di riduzione dei ricoveri ospedalieri, delle persone malate, e della diffusione del contagio, come testimoniano i dati della pandemia».

Quota 90% da un passo

Il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl parla di quota 80%, in realtà a Parma e provincia, nel week end in corso, si potrebbe anche arrivare ad un altro traguardo molto significativo. Il boom di prime dosi delle ultime settimane sta per permettere di sfondare la soglia del 90% di popolazione a cui è stata inoculata almeno una dose di vaccino. Alla portata quindi l'obiettivo dell'Ausl, più volte sottolineato dallo stesso Cozzolino fin dall'inizio della campagna vaccinale, del raggiungimento della soglia dell'85%, questa volta come ciclo completo entro fine novembre. Un traguardo che resta possibile anche se a carico degli hub vaccinali presenti sul territorio c'è ora anche il carico di lavoro delle terze dosi e dei preparati antinfluenzali.

Meglio prenotarsi

E in vista di un'altra settimana di grande affluenza l'Ausl consiglia sempre di prenotare l'appuntamento per la vaccinazione. Resta comunque ampia l'offerta di accesso libero. Domani ad esempio lo si potrà fare nell'hub di via Mantova dalle 9 alle 12.

Giuseppe Milano