«Siamo assediati dai pavoni»

Se abitate fra via Taviani, via De Martino e strada Budellungo scordatevi di coltivare un fiore in giardino, di lasciare una tenda da sole aperta o, più semplicemente, l'auto lavata nel vialetto di casa. Ci sono loro, quaranta, pasciuti pavoni, che sapranno come dissotterrare ogni più piccola pianta, sfondare con il loro peso la tela di un bersò o riempire di guano vetri e cofani della vostra vettura.

Succede ormai da mesi, anzi da anni, che i residenti della zona devono fare i conti con questi ingombranti vicini di casa. Una nutrita comunità di pavoni, circa quaranta esemplari, che non ha nessuna intenzione di lasciare in pace i residenti, ormai esasperati.

Devastata una villetta

Dell'ultima impresa messa a segno dal «commando pennuto» ne hanno fatto le spese gli operai di un cantiere edile della zona. Una mattina si sono ritrovati i quaranta pavoni a dormire dentro ad una villetta in costruzione. In una notte avevano devastato tutto, compreso il parquet appena posato.

«Conviviamo, conviviamo si fa per dire, con questa situazione addirittura dal 2018 e non riusciamo a trovare una via d'uscita», racconta disperato Luca Vescovi, uno dei residenti più colpiti dagli animali. Inizialmente era solo una coppia, lasciata chissà da chi o arrivata in zona dalle campagne vicine, poi lentamente gli esemplari si sono moltiplicati ed ora, racconta sempre Vescovi, «sono diventati più di quaranta. La situazione è intollerabile ed anche pericolosa».

«Temiamo per i bimbi»

I pavoni infatti ci tengono al proprio territorio e non disdegnano di far capire, anche con le cattive, che da lì non se ne vogliono andare. «Gli esemplari più grandi arrivano a pesare anche una decina chili ed una beccata lascia il segno - spiegano altri residenti - Con i bambini piccoli, che girano magari in bicicletta nel cortile, c'è stato già qualche incontro-scontro non proprio piacevole. Non possiamo mai stare tranquilli».

«Ho buttato via l'auto»

Qualche beccata, fortunatamente senza gravi conseguenze, ma tantissimi i danni. «Questa estate quando sono tornato dalle vacanze ho trovato il giardino completamente devastato. Non c'era più un vaso di fiori integro. Si erano mangiati tutto», ricorda Vescovi che poi, con rammarico, pensa anche «alla tenda da sole che avevo sulla portafinestra a piano terra. Me l'hanno sfondata con il loro peso e poi ridotta a brandelli». Ma c'è anche chi ha dovuto cambiare l'auto. «Tutte le mattine la trovavo ricoperta di deiezioni - racconta un altro residente - Così giorno dopo giorno la vernice si è letteralmente distrutta, sbriciolata. Per non parlare delle guarnizioni. Un vero e proprio disastro. L'ho dovuta buttare via». Oltre al danno, ai danni, poi la beffa di «avere sorpreso un paio di signore, non della zona, che li portano pure da mangiare - spiegano sconsolati altri residenti - Abbiamo provato a convincerle di non farlo più, ma non c'è niente da fare. Loro li vedono così belli ma non sanno che danni sono capaci di fare».

«Chi ha competenza?»

«In questi anni abbiamo chiamato tutti, carabinieri, polizia, polizia locale, Lipu e comune di Parma, ma nessuno dice di essere competente - conclude Luca Vescovi - Ormai non sappiamo cosa fare. In più il quartiere si sta espandendo e non vorremmo che i pavoni diventassero ancora più stanziali e pericolosi nei nostri condomini visto che lo spazio libero si restringe. Al di là dei danni, come detto, c'è un problema legato alla sicurezza dei nostri bambini».

L'appello dei residenti della zona di via Taviani è che qualcuno si faccia finalmente carico del problema, magari «adottando» qualche esemplare. «Basterebbe dividerli in piccoli gruppi e finalmente torneremo a vivere sereni».

Giuseppe Milano