Addio a Vittorio Bertacchini, il meccanico del soccorso stradale con il pallino della pulizia

Vittorio Bertacchini, meccanico con quasi 60 anni di esperienza alle spalle, era conosciuto tra clienti, rivenditori e colleghi per un dettaglio del suo carattere: il pallino della pulizia. «In officina mio padre pretendeva ordine e pulizia. Nell'ambiente la sua officina veniva chiamata “la piccola sala operatoria” da tanto era pulita», ricorda il figlio Luca, che da qualche mese ha preso le redini dell'attività fondata dal padre a Fornovo, all'inizio degli anni Sessanta.

Nato a Collecchio nel '38, a soli 23 anni, nell'aprile del '62, aprì un'officina davanti al municipio di Fornovo. «Aveva due distributori, faceva soccorso Aci e il servizio di depositeria prefettizia, cioè teneva i servizi sotto sequestro», continua il figlio, ricordando il padre scomparso pochi giorni fa a 83 anni. «Ha compiuto gli anni in ospedale».

Prima che la malattia lo costringesse a fermarsi, Vittorio Bertacchini si è dedicato anima e corpo al lavoro: la sua attività era sinonimo di soccorso stradale, sia per le auto che per i camion. «Era un uomo severo, ma dal cuore d'oro. Era anche una buona forchetta e in officina, finito il lavoro, spesso spuntavano un salame e una bottiglia di vino».

La passione per il lavoro lo aveva portato in città: nel '70 aprì un'officina in via Navetta, all'angolo con via Po. «Qui, anche se era in affitto - continua il figlio - fece piastrellare il pavimento per dare un maggiore senso di ordine e pulizia. A quell'epoca, le altre officine, per terra, avevano il cemento e il loro spiazzo era ricoperto di ghiaia. Mio padre invece fece asfaltare il piazzale. Non sopportava la polvere. Lui amava ripetere che bisognava lavorare nel pulito».

Dal quartiere Montanara, l'attività si spostò in viale Milazzo dove rimase dal '75 all'88 (qui aveva anche l'assistenza dell'Alfa Romeo), prima di trasferirsi nella sede attuale, in strada Martinella. Sei anni fa l'autofficina si è allargata, aprendo una seconda sede a Pontetaro e nel tempo sono aumentate anche le collaborazioni per il soccorso e la rimozione stradale, arrivando a lavorare per Comune, Provincia, Anas, Autostrade per l'Italia (A1) e Gruppo Gavio (A15). Quello che però negli anni non è mai cambiato, è stata l'attenzione per la pulizia imposta dal fondatore a tutti i suoi dipendenti. «Ogni sabato, anche se erano puliti, ci imponeva di andare a lavare i nostri 32 mezzi».

Oltre al lavoro e alla famiglia - era legatissimo alla moglie Nella, sposata nel '70 nella chiesa delle Sacre Stimmate in via Sbravati - era anche attento alla beneficenza, come dimostravano le sue continue donazioni a favore dei missionari Saveriani.

P.Dall.