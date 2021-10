Domani i funerali di Aronne Bettoni

Si terrà domani alle 15.30, nel campo da basket dell'oratorio di Bozzolo, il funerale di Aronne Bettoni, l'ingegnere 25enne morto sabato mattina dopo essere precipitato dalla ferrata delle Aquile, in Trentino.

Molto conosciuto in città, Bettoni si era laureato nella nostra Università in Ingegneria gestionale con il massimo dei voti. Da qualche tempo lavorava alla Network Evolution Transport di Parma, dove si era conquistato la stima dei propri colleghi.

La notizia della scomparsa ha lasciato attonita la comunità di Bozzolo, il paese del Mantovano in cui Aronne Bettoni e la sua famiglia sono conosciutissimi. Il papà Gabriele è infatti consigliere comunale e tecnico informatico dell'ospedale del paese, mentre la mamma Elisabetta è la responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune. Aronne Bettoni era molto attivo nella parrocchia del paese e faceva parte degli Scout. Amante dello sport, aveva giocato a pallacanestro per diverso tempo e ora allenava i più piccoli.

Il parroco don Luigi Pisani ha ricordato il giovane durante l’omelia della messa domenicale, chiedendosi come mai Dio l’avesse chiamato in paradiso così presto.

A presenziare al rito funebre dovrebbe essere il vescovo Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, che aveva avuto modo di incontrare il ragazzo durante gli incontri della Gioventù. Per l'occasione saranno presenti i componenti del gruppo scout di cui il giovane faceva parte.

La morte di Aronne Bettoni ha suscitato un grande cordoglio anche a Parma, dove il giovane si era fatto conoscere e apprezzare sia come studente, durante gli anni dell'Università, che come lavoratore, all'interno dell'azienda in cui lavorava.

