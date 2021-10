La Bassa piange per la morte improvvisa di Carlo Faroldi

Busseto Busseto ha perso la simpatia, il sorriso e la disponibilità di Carlo Faroldi, un uomo buono che si è prodigato, coi fatti, per il bene della sua comunità, soprattutto come volontario della Pubblica assistenza.

Si è spento sabato mattina, all'età di 68 anni, a causa di un malore improvviso. La notizia della sua scomparsa si è sparsa in tutta la zona sollevando unanimi sentimenti di vivo e profondo cordoglio.

Faroldi era molto conosciuto e stimato, anche fuori dai confini bussetani.

Pensionato, aveva svolto, per anni, la professione di escavatorista, lavoro che ha costantemente svolto con passione, dedizione e competenza.

Non solo un grande ed instancabile lavoratore ma, ancora di più, un uomo molto legato alla famiglia e alla sua terra così come al mondo del volontariato, di cui è stato un protagonista, in prima linea, talvolta in «trincea» sempre pronto a prodigarsi per coloro che potevano aver bisogno. Con la divisa arancione della Pubblica assistenza Croce bianca di Busseto, Polesine e Zibello ha svolto, negli anni, un numero incalcolabile di servizi, sempre al fianco di chi stava male, pronto a mettere «in campo» il suo cuore, la sua disponibilità, ed anche il suo sorriso.

La stessa Pubblica assistenza Croce bianca, nel ricordarlo, ne ha evidenziato le doti di volontario e milite «apprezzato da tutti e amato da chi lo ha conosciuto». Da tempo, in qualità di simpatizzante e sostenitore, faceva parte anche del Gruppo Alpini «Terre del Po», sempre pronto a prodigarsi, anche in questo caso, quando veniva richiesta la sua presenza per eventi, manifestazioni ed iniziative promosse dal sodalizio. Del resto non ha mai nascosto la sua passione per il mondo militare e, spesso, con gli amici, ricordava il suo passato da carrista.

Tifoso dell'Inter ed amante dei viaggi, aveva sempre una battuta pronta per tutti. In tanti, in questi giorni, nel piangerne la scomparsa e nello stringersi ai familiari, ne hanno ricordato le speciali qualità umane, che resteranno di esempio per tanti. Carlo Faroldi ha lasciato la moglie, la mamma, la figlia, i nipoti. I funerali si terranno domani alle 10, nella chiesa di santa Maria degli Angeli. In collegiata, invece, oggi, lunedì 25, sarà recitato il rosario dopo la messa delle 18.

