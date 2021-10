Maxi rissa tra giovanissimi in viale Toschi

Un'altra maxi rissa. Ancora più imponente per i numeri dei partecipanti, di quella segnalata alcuni giorni fa da un lettore della Gazzetta e che aveva visto come «campo di battaglia» la fermata dell'autobus di viale Mariotti con «vista» sulla Ghiaia. L'ultima maxi rissa ha visto anche l'intervento di alcune pattuglie dei carabinieri che hanno identificato, segnalato e, in un caso, denunciato diversi giovanissimi, alcuni anche minorenni.

La situazione è esplosa intorno alle 18 di sabato tra viale Toschi, in zona pensilina, ritrovo di gruppi di giovanissimi, e la vicina Pilotta. Sono luoghi, come confermato dalle numerose segnalazioni e anche dagli interventi delle forze dell'ordine, in cui spesso si danno appuntamento gruppi di ragazzini, per nulla interessati a passare un tranquillo sabato con gli amici.

Al contrario, dagli schiamazzi, a sentire il racconto di alcuni passanti o residenti, spesso si passa agli insulti. Da lì alle botte il passo è breve.

È ciò che è accaduto anche sabato pomeriggio quando un gruppo molto cospicuo di ragazzini - un testimone oculare parla addirittura di una cinquantina di persone - a un certo ha iniziato a scazzottarsi.

Una maxi rissa in piena regola che ha attirato e spaventato molte persone, iniziata dalla pensilina di viale Toschi per poi spostarsi nella vicina Pilotta e verso la Ghiaia. Urla, calci e pugni in quello che potrebbe sembrare anche un regolamento di conti tra bande. È così scattato l'allarme e sul posto sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia di Parma, con quattro pattuglie. Alla vista dei militari del Radiomobile e della stazione di Parma Oltretorrente, si è scatenato il fuggi fuggi per i vicoli e le vie del centro. Ma i carabinieri sono riusciti a fermare sette partecipanti. Sei di loro, tre minorenni e altrettanti appena maggiorenni tutti di origine straniera e residenti in città, sono stati segnalati in quanto avevano addosso piccole quantità di hashish.

Un altro minorenne, invece, è stato denunciato perché gli è stato trovato un coltellino a serramanico.

Per dare un volto ad altri protagonisti della maxi rissa, in cui non risultano comunque feriti e nessun danneggiamento anche grazie al pronto intervento dell'Arma, sono in corso approfondimenti da parte dei carabinieri e un importante ausilio potrebbe arrivare dalle immagini di videosorveglianza del centro cittadino.

Un fenomeno molto preoccupante di cui la Gazzetta si è occupata a più riprese e che da sempre suscita interventi e commenti ad ogni livello. Il sabato pomeriggio, infatti, giorno deputato alla «vasca» in centro dei giovanissimi, con l'allentamento di alcune restrizioni anti-Covid ha ripreso a essere allo stesso tempo la solita giornata «calda» della settimana, sotto il profilo della violenza e del disagio.

Ma episodi del genere non si verificano ultimamente solamente nel week end. Lo dimostra il racconto fatto da un lettore della Gazzetta che ha raccontato che, nel pomeriggio di lunedì scorso, mentre aspettava l'autobus ha assistito a una violenta rissa anche in questo caso tra giovanissimi.

Lungo viale Mariotti, infatti, nei pressi della fermata dell'autobus sul lato della Ghiaia, un gruppetto di ragazzini (pare poco meno di una decina) a un certo punto ha iniziato a darsele con grande violenza.

Scene che hanno colpito le tante persone che, a quell'ora, passavano nella zona. Un giovane, ha raccontato il testimone, è finito lungo disteso in mezzo ala strada. Anche una ragazzina, pure lei tra i partecipanti alla scazzottata, è stata colpita con violenza.

Una zona «a rischio» quella compresa tra viale Toschi, la Pilotta, viale Mariotti e la Ghiaia, dove, in un caldo pomeriggio dell'agosto scorso, era scoppiato un altro violento tafferuglio tra giovanissimi. Nella circostanza il solito triste copione: prima le urla e gli spintoni, poi i calci e i pugni. E, quella volta, a sentire i testimoni, qualcuno aveva estratto anche un coltello facendolo roteare davanti agli avversari. Poi, l'arrivo delle forze dell'ordine e il fuggi fuggi.

Tra i precedenti ce n'è, infine, uno quasi-fotocopia di quello di sabato. È accaduto nel novembre scorso quando, sempre alle spalle della pensilina di viale Toschi, un nutrito gruppo di ragazzini aveva dato vita, anche quella volta, a una maxirissa.

Michele Ceparano