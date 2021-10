Quella terra di nessuno dove lo sballo è «en plein air»

Arrivano a qualunque ora, anche di mattina. Sono giovanissimi, anche parecchie ragazzine. E i vestiti, le facce, sono quelli che si incontrano davanti alle scuole. Qui però dagli zaini non escono libri ma bottigliette di plastica, carte di stagnola, accendini. Quasi subito prende alla gola quell'odore di gomma bruciata. L'odore del crack.

Pensate che sia roba da periferie americane? Forse un tempo: adesso lo schiocco dei cristalli che bruciano si sente benissimo anche a Parma. E qui, tra via Palermo e via Rastelli, il crepitare è fortissimo. Quotidiano.

«E' diventato il loro punto di ritrovo», racconta una commerciante esasperata mostrando quelle presenze inquietanti piazzate proprio sulla strada che, mattina e sera, dovrebbe percorrere per arrivare al lavoro. Non le si può dar torto se, alla fine, preferisce allungare il tragitto e passare da un'altra parte.

«Succede ogni giorno»

«Se succede spesso? Ogni giorno. E io per rientrare a casa devo chiedergli di spostarsi visto che si piazzano proprio davanti al mio cancello», aggiunge una residente demoralizzata. Stanca di convivere con il timore.

Eppure, lo abbiamo detto, questa non è America: la stazione è a poche centinaia di metri, via Trento si intravvede sullo sfondo e a due passi ci sono bei negozi, bar, case ben tenute. Ma anche, sguaiato contrasto, questo grumo di asfalto chiazzato dai resti delle dosi fumate ad ogni ora. Una specie di zona franca dimenticata. Ma molto frequentata.

Stiamo parlando del rettangolo compreso tra via Palermo, via Trento e via Tonale, alle spalle di quello che fu il Wopa. Ora lo storico complesso industriale è destinato a diventare il «Distretto delle imprese creative e rigenerazione urbana» grazie a un investimento da oltre 4 milioni di euro e un cantiere che doveva chiudersi la scorsa estate. Basta un'occhiata veloce per comprendere che i lavori sono in alto mare.

«Il risultato è che intorno al cantiere si è creato uno spazio degradato, circondato da alte palizzate, dove tanti vengono a spacciare e drogarsi». Se ci si aggiunge che pochi metri più in la c'è una specie di slargo dove dei disperati si erano anche costruiti tende di fortuna per dormirci dentro, si capisce che la situazione non è eccellente.

Eppure la zona, dopo lunghi periodi di malfrequentazioni e degrado, sembrava essersi ripresa. Nella vicina piazza Rastelli sono arrivati nuovi esercizi commerciali, studi professionali e un bar coi tavolini offre un solare spazio di socialità a chi abita intorno. Senza dimenticare che si sta preparando da parte della società proprietaria dell'area un piano di rilancio. Ma ultimamente, tutt'intorno, sembra tornato a soffiare un acre vento di abbandono.

Il parcheggio «murato»

«Almeno il problema del grande parcheggio sotterraneo lo abbiamo risolto - spiegano con sbrigativa concretezza gli operai intenti a montare ciclopiche barriere di ferro.- Un giorno è arrivata la polizia e ha cacciato via la gente che si era creata dei rifugi, un riparo in questo parcheggio da oltre 300 auto che non ha mai aperto. E noi, sempre protetti dalla polizia, abbiamo alzato dei muri di mattoni. Così quello spazio non può più essere occupato».

Questo sottoterra. Ma sopra l'asfalto, al contrario, i muri servono per nascondersi, per non farsi vedere. E chi si infratta ha sempre un motivo. «Per carità, sono disperati, gente che non sa dove andare – aggiunge un'altra residente. - Gli stessi operai del Wopa mi hanno detto che più volte questi poveracci sono entrati nel cantiere forse per cercare un posto dove ripararsi. Ma oltre a cercare un tetto hanno fatto parecchi danni».

«Nessun controllo»

Un problema che dovrebbe risolversi quando il cantiere del nuovo distretto sarà terminato ma che si era pensato di controllare anche grazie alla presenza di un ufficio decentrato della polizia locale chiamato Parma Est. A vederlo adesso pare smobilitato e abbandonato. Sulla porta un cartello eloquente recita: «Per le emergenze contattare le centrale al numero 0521 218000». Per le urgenze meno gravi c'è un indirizzo mail.

«Eppure la presenza di qualche divisa sarebbe un bel deterrente», si infuria la titolare di un ristorante che offre alla clientela, in esclusiva, proprio il parcheggio affacciato su via Palermo diventato il punto di incontro dei tossici. «Come posso far parcheggiare le persone in queste condizioni? Di sera è impensabile, tanto varrebbe chiuderlo».

Già, ma anche questa sarebbe una dichiarazione di resa. Come dire: avete vinto voi, fate come vi pare.

Col passare delle ore, il viavai non accenna a diminuire. Secondo quanto racconta chi ci abita il movimento sarebbe diventato ancora più frenetico qualche settimana fa dopo l'irruzione dei carabinieri in un altro cantiere nella vicina via Pasubio, anche quello trasformato in ricovero e riparo per sbandati e pusher. «Come sempre accade hanno perso quel punto di riferimento e ne stanno cercando altri».

Quando il pomeriggio avanza cresce anche l'andirivieni: arrivano a piedi o in bici, ci sono italiani, stranieri, per la gran parte giovani, ogni tanto qualche faccia più segnata si imbuca. Un ragazzo evidentemente si sente osservato, trasuda nervosismo. Ma la tentazione è troppo forte: raccoglie da un muretto una bottiglia di plastica trasformata in pipa per fumare i cristalli e si nasconde. Poi, infastidito da facce sconosciute, allunga il passo e sparisce. Prima di imboccare via Palermo, si volta più volte come a dire «ve ne volete andare?». E' un pomeriggio d'autunno, c'è un bel sole e l'aria è ancora tiepida sembrerebbe tutto perfetto. Se non fosse per quell'odore di gomma bruciata. E di disperazione.

Luca Pelagatti