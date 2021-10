Risse, liti, sangue: un'altra notte violenta a Fidenza

Notte movimentata quella fra sabato e domenica per i carabinieri di Fidenza: due gli interventi a poca distanza l'uno dall'altro. Il primo, intorno alle 23, in piazza Repubblica (la piazza davanti alla stazione ferroviaria) e l'altro, in piazza Duomo, dopo la mezzanotte, che si è protratto a lungo. Proprio una settimana fa, sempre al sabato sera e sempre in piazza Repubblica, si era scatenata una violenta rissa fra più di venti persone, appartenenti a due diverse fazioni, dove era stato coinvolto anche un agente della Polizia locale, rimasto ferito dal lancio di una fioriera.

Alle 23 di questo sabato la centrale del 112 è stata allertata dalla Polfer: una trentina di giovani, che viaggiavano sul treno Piacenza-Parma, stavano creando un certo trambusto sul convoglio e sono stati fatti scendere dal capotreno alla stazione di Fidenza, prima che la situazione potesse degenerare. Alcuni erano un po' troppo agitati.

Una volta scesi alla stazione di Fidenza, i ragazzi continuavano a fare confusione: cosa che non è piaciuta a un ghanese, senzatetto, che stava dormendo nei pressi della stazione e che si è sentito disturbato. Così il giovane ha raggiunto il gruppo dei ragazzi, che si erano radunati nel piazzale, iniziando a affrontarli impugnando un cacciavite. Quando sono arrivati i carabinieri si sono trovati davanti questo folto gruppo di giovani che cercava di tenere testa al trentenne ghanese. Sono volati calci, spintoni e alla fine i ragazzi si sono dileguati. Non voleva saperne di calmarsi invece il giovane senzatetto, che alla fine è stato bloccato dai carabinieri con uno spray urticante: a questo punto ha gettato il cacciavite.

Fermato e trasferito in caserma, è risultato totalmente incensurato. Dopo essere stato identificato e fotosegnalato, è stato denunciato per minaccia aggravata e per resistenza a pubblico ufficiale. Non appena affrontato questo movimentato episodio, l'intervento dei carabinieri è stato richiesto in piazza Duomo, dove in un primo momento, sembrava fosse in corso un accoltellamento fra due extracomunitari. Arrivati sul posto, i militari, si sono trovati di fronte due uomini, trentenni, ubriachi fradici, completamente sporchi di sangue, che si stavano affrontando con frammenti di vetro di bottiglie. I due extracomunitari in ogni caso hanno poi dichiarato di essere amici: dopo che i carabinieri sono riusciti a dividerli, prima che capitasse l'irreparabile, si sono allontanati, abbracciandosi proprio come due vecchi amici. Insomma i fumi dell'alcol avevano proprio offuscato la loro mente. Entrambi sono stati denunciati per ubriachezza molesta.

Intanto le forze dell'ordine rivolgono un appello a baristi e titolari di esercizi per la vendita di bevande alcoliche, di evitare di dare alcol a individui che si presentano già in stato elevato di ebbrezza alcolica.

r.c.