Vazquez, Buffon e il resto è notte

I CROCIATI

BUFFON 6 - Para il parabile e mentre lo fa probabilmente pensa «Ma chi me l'ha fatto fare?». E come dargli torto? Non poteva aspettarsi questa armata-Brancaleone.

COULIBALY 5 - S'appisola sul primo gol, poi ci mette la solita verve ma fino al 45' è spesso in difficoltà. Nella ripresa soffre meno poi esce.

OSORIO 5,5 - Galabinov combina poco e le imbarcate del primo tempo sono frutto degli scompensi tattici più che di lacune individuali.

DANILO 5 - Appare francamente lento e impacciato in diversi frangenti mentre in altri se la cava con la grande esperienza.

COBBAUT 5 - Cosa ci si inventa pur di non far giocare il pericolo pubblico Busi... si impegna ma in fascia è un pesce fuor d'acqua. Meglio inventarsi un mediano casomai

BRUNETTA 4,5 - Gioca da interno come ha già fatto spesso ma non trova mai tempi e spazi per farsi valere ed è anche sporco tecnicamente. Insomma, deleterio.

SCHIATTARELLA 5 - Mezz'ora in cui viene travolto da tutte le parti essendo l'unico vero incontrista del mazzo. Anche qui però le sue colpe sono limitate, poi si fa male.

MAN 4 - Il nulla: né dribbling, né tiri, solo un'ammonizione per proteste, sintomo di un nervosismo che fa poco per nascondere

TUTINO 5 - Ha bei movimenti e parrebbe facile giocargli accanto ma evidentemente non è così perché lui si opacizza e gli altri fanno peggio.

MIHAILA 4 - Come il suo connazionale è addirittura irritante per la nullità della sua azione. In evidenza solo quando simula un fallo fuori area

JURIC (28'st) 5,5 - Subentra a Schiattarella nel ruolo per lui non proprio congeniale di play e non sfigura, neanche: peccato per il mani galeotto.

INGLESE (21'st) 5 - Rileva per l'ultima mezz'ora l'impalpabile Man e e non si può certo dire lasci un segno sulla partita.

BENEDYCZAK sv - Gioca poco per avere il voto ma lo spirito è giusto. Peccato non faccia scorrere una palla in area che poteva liberarlo al tiro.

CORREIA (33'st) sv - Fa a fare l'esterno a tutta fascia ma è inconsistente e aggiunge confusione al caos che già c'era.

IL MIGLIORE

VAZQUEZ 6 - Valgono la sufficienza il suo bel gol, il precedente tentativo ben parato da Turati e soprattutto il fatto che è l'unico a cercare di mettere in campo qualche idea e un po' di ordine. Che poi con il suo passo ''bailado'' non possa essere lui l'elemento capace di equilibrare i reparti, lo si sapeva dal giorno in cui è arrivato. Sotto questo punto di vista il delitto è schierarlo ad altri tre pseudo attaccanti invece che al posto di uno di loro. Gli sguardi che ogni tanto riserva a Man e Mihaila (dato che non ama molto concionare) sono eloquenti e sembrano sottolineare che calcisticamente la sua lingua non è sempre compresa

L'ALLENATORE

MARESCA 4 - La pazienza ha un limite e lui l'ha oltrepassato e forse nemmeno da ieri. La squadra messa in campo nel primo tempo per squilibrio tattico e mollezza caratteriale è da vergognarsi. Sembra non voler imparare dagli errori commessi in passato e questo è disarmante. La dignità vorrebbe che si rimborsassero le spese agli irriducibili che sono arrivati sino al Granillo per incitare una squadre che davvero sino ad oggi non ha meritato tanta passione.

L'ARBITRO

ZUFFERLI 5 - Sorvola su episodi dubbi nelle due aree finché il Var non lo chiama a decretare il rigore del 2-0. Ha corsa un po' legnosa in mezzo al campo e talvolta pare in ritardo sugli episodi. Ma non ha influenzato il risultato.