Addio all'ex sindaco Gianni Riccò, uno dei «monelli della Rocchetta»

Langhirano Era uno dei «monelli della Rocchetta» come amava definire quella generazione del dopoguerra cresciuta nella piazza storica di Langhirano, «luogo che racchiude un passato di storie, di lotte, di impegno civico» raccontava.

Se n'è andato Gianni Riccò, classe 1947, ex sindaco del comune della Val Parma, ma soprattutto langhiranese doc, di cui custodiva la memoria e l'identità. Lascia la moglie Mara,con il quale ha fatto ha percorso di vita esemplare, la figlia Natascia e i nipoti.

La sua vita inizia proprio vicino a quella piazza, dove poi trascorrerà giornate tra amicizie, scherzi ed esperienze di vita. Suo padre Guido era un partigiano e da lui apprende quei valori che lo hanno accompagnato e guidato per tutta la vita, così come la militanza e l'impegno politico. Si diploma al Melloni, inizia a lavorare presso un'agenzia assicurativa e passo dopo passo inizia a dar forma al suo percorso politico. Nel 1966 diventa segretario della federazione dei giovani comunisti di Langhirano e un paio di anni dopo entra in consiglio comunale, carica per il quale viene rieletto nel 1970. Sei anni dopo, nel 1976, da uomo del PC, viene eletto sindaco di Langhirano, fino all'80 e confermato per un secondo mandato (80-84). La sua amministrazione viene ancora oggi ricordata come di grande valore. Entra poi in consiglio provinciale e ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio provinciale.

Terminata l'esperienza amministrativa, non si ferma quella della militanza, in particolare rivolta alla diffusione dei valori democratici e dell'antifascismo e parallela inizia l'attività di ricerca storica, per ricostruire le vicende del suo paese. «Gli ho sempre voluto bene, stimato anche quando le nostre opinioni divergevano – racconta l'amico Luigi Gandolfi -. Negli ultimi decenni si era dedicato all'indagine storica del ‘900 della Val Parma e in particolare di Langhirano, dalla Resistenza al dopoguerra, scrivendo diversi libri e lasciando un'eredità preziosa per la memoria e la storia di questo territorio. Una ricerca che si colloca in continuità con quelle di altre personalità langhiranesi da Giacomo Ferrari a Celso Melli e Mario Plotini». Oltre alla Storia, Riccò è stato anche narratore delle storie dei langhiranesi, della vita che ruotava attorno a piazza della Rocchetta, a cui aveva dedicato due libri: «Il ragazzo della Rocchetta» e «Il ragazzo della Rocchetta diventa uomo». Un luogo che aveva un valore particolare, «perché attraverso le piazze si può raccontare la storia della gente» aveva ricordato lo scorso agosto in occasione dell'inaugurazione della piazza riqualificata. Un lavoro importante culturalmente e per il quale nel 2013 la Giunta di Stefano Bovis gli aveva attribuito il premio «San Giacomo».

«Langhirano perde un pezzo della propria storia – commenta il sindaco Giordano Bricoli -. Sindaco illuminato e persona stimata, era un uomo di grande valore e portatore di grandi valori, quali quelli democratici e della lotta per la Liberazione. Una memoria storica, un langhiranese autentico e orgoglioso di esserlo. Si dilettava a essere divulgatore della storia locale e i suoi libri rimarranno una traccia scritta di quella che è la storia di Langhirano. Una figura importante che siamo dispiaciuti ci abbia lasciato».

Maria Chiara Pezzani