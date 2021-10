Il progetto guarda lontano

Da quando è nelle mani della famiglia Krause il Parma, che veniva da tre promozioni e due salvezze in A di fila, ha vinto 5 partite di campionato su 47, scivolando prima in B da ultimo in classifica e ora a tre punti dalla zona C. E' un po' come se i pregiati vini delle cantine che il presidente ha rilevato nelle Langhe si fossero trasformati in aceto. Ci sarà anche tanta sfortuna in questa spirale negativa, vedi Covid, infortuni e difficoltà tecniche, né si può imputare al patron mancanza di entusiasmo e di impegno finanziario. Quello che evidentemente non sta funzionando è il concetto manageriale secondo cui è stato radicalmente trasformato il club. Sia chiaro, non è colpa dei tanti (troppi? Non tocca a noi dirlo) nuovi dirigenti e collaboratori tecnici arrivati negli ultimi mesi se il Parma oggi ha solo 10 punti e ne ha fatto appena 3 nelle ultime sei partite. E però è innegabile che la visione di una società più strutturata, più cosmopolita e moderna, in sé e per sé assai lodevole, stia cozzando, in questa prima fase, con l'involuzione della parte sportiva. E sarebbe anche ingenuo pensare che le cose non siano in qualche modo collegate.

E' infatti corretto che la visione di un manager sia a medio-lungo termine, e biasimevole invece che le strategie si decidano sulla base di un palo dentro o palo fuori, cioè siano legate al destino di una o due partite.

Nel momento in cui però questo modo di ragionare arriva in panchina e in campo ecco che si perde lo spirito della battaglia sportiva che caratterizza il calcio italiano. E nascono così le disarmanti prestazioni di una squadra in cui si bada più a sviluppare questo o quello schema di costruzione bassa invece che a difendere con i denti un risultato positivo.

Il disagio che tifosi e addetti provano in questi mesi deriva dalla difficoltà di cambiare il modo di pensare al calcio: a noi proprio non riesce di fregarcene del risultato come è magari giusto fare nei tornei dei bambini. E suona anche strano che Krause, storico tifoso della Juve, a Parma abbia del tutto ripudiato il mantra bianconero coniato da Boniperti e impresso nel tunnel dello Juventus Stadium: «Vincere non è importante: è l'unica cosa che conta».

Inutile poi nascondere che nell'acrimonia con cui tanti tifosi in queste ore strepitano nei bar e sui social contro il Parma c'è anche una vena carsica di malcontento per il processo di de-parmigianizzazione del club. Niente in contrario che tutti i nuovi dirigenti parlino bene inglese e altre lingue, anzi. Ma anche i soci di Nuovo Inizio, (alcuni sanno anche l'inglese), ora un po' fuori dai giochi, non se l'erano cavata male. C'erano profili come Luca Carra o Alessandro Lucarelli che sono sempre stati assai vicini al sentire dei tifosi, così come lo spirito di appartenenza di Simone Iacoponi, messo fuori rosa senza sensate spiegazioni, avrebbe forse meritato più rispetto. Scelte tutte lecite ma che in qualche modo raffreddano il feeling verso il club dei tifosi, che hanno poi da ridire sul prezzo degli abbonamenti, sul mancato riscontro alla fedeltà dei vecchi abbonati, o sull'interruzione della bella usanza di regalare una maglietta crociata ai remigini.

Saranno anche questioni marginali e i tifosi del Parma magari troppo «besiosi», ma anche così si priva poi la squadra di un'anima e si vivono partite come le ultime. La forza del calcio di provincia sta nel legame tra piazza e squadra. Solo questo può aiutare a superare indenni gli inevitabili momenti difficili. Se non lo si capisce non resta che vincere partite su partite, altro bel metodo per portare i tifosi dalla propria parte. Ai tempi di Scala, di Prandelli, e dell'ultima rinascita dalla D, il legame squadra-città ha prodotto miracoli dentro e fuori il campo. Ma senza seminare e curare il proprio terreno è difficile raccogliere frutti, tanto più in tempi di carestia.

Paolo Grossi