Fumata bianca per il Grand Hotel Et De Milan: venduto per 665 mila euro

Da oggi il Grand Hotel et de Milan ha una nuova proprietà: la società «Albatros Hotel Srls», con sede a Siracusa, con 665mila euro si è infatti aggiudicata l'asta per l'acquisto della gloriosa struttura di via Dante che in passato ha ospitato il «bel mondo» e tantissimi illustri personaggi dello spettacolo, della moda, dello sport e della scienza e che per anni è stata il quartier generale del concorso di Miss Italia.

L'asta è avvenuta nell'ambito del concordato fallimentare, presso il Tribunale di Ancona, al quale era stata ammessa la precedente società proprietaria dell'immobile: partito da un prezzo base di poco più di due milioni, il valore è progressivamente sceso nei bandi successivi fino ad arrivare al prezzo di aggiudicazione della «Albatros Hotel Srls» pari a 665mila euro.

Il complesso di via Dante comprende due edifici di pregio storico, con annessi corte e grande parco esclusivo con piscina: la struttura principale, ovvero l'albergo, costruito nel 1882 ed inaugurato nel 1883, nel corso degli anni ha subito trasformazioni e ristrutturazioni l'ultima delle quali nel 1968 e si sviluppa su quattro piani: al piano terra si trovano la hall, una sala da pranzo con un lucernario in stile liberty e una porta a vetri in stile decò oltre ad alcune salette, mentre ai piani superiori le camere.

Una parte dell'edificio, quella che si affaccia su via Marzaroli, era adibita a reparto per le cure termali. L'edificio minore veniva invece utilizzato come lavanderia a servizio dell'albergo. Il Grand Hotel et de Milan è stato chiuso una prima volta nel 2006 e poi riaperto nel 2007 da un pool di albergatori locali solo per consentire l'ospitalità ai componenti lo staff di Miss Italia e alle reginette di bellezza prima della chiusura definitiva della struttura.

Anche un altro storico albergo è sottoposto a procedura fallimentare: si tratta dell'hotel Cristallo, struttura composta da oltre 60 camere, in via Rossini: la data dell'asta è fissata per il prossimo 18 novembre, con prezzo base fissato a 2 milioni 325 mila euro, con le offerte che dovranno pervenire entro le 12 del giorno precedente. L'offerta minima per l'aggiudicazione è fissata a un milione e 700 mila euro.

