Maglie con materiale riciclato per le squadre del Rugby Colorno

Colorno Saranno tutte e 15 le squadre della società sportiva Rugby Colorno, nel corso della stagione 2021-22, le prime nella storia del rugby italiano ad indossare una maglia prodotta con materiale completamente riciclato. A realizzarla è stata l'azienda Macron, già collaboratrice con la società colornese, particolarmente attiva sul tema del rispetto per l'ambiente, alla base del progetto Metica, iniziativa a sfondo «green» promossa ad inizio 2020 dal Rugby Colorno: sono ora arrivate le maglie composte dallo speciale tessuto Ecofabric, in poliestere. Ciascuna di esse è infatti realizzata con circa tredici bottigliette di plastica da mezzo litro, rifiuti che se non fossero riciclati dovrebbero comunque essere smaltiti. «Il materiale raccolto viene trattato per ottenere un tessuto che garantisce le stesse identiche prestazioni di quello non riciclato», ha spiegato Antonio Delle Fabbriche, «quality control manager» di Macron, durante la presentazione della nuova maglia da gioco del Rugby Colorno, tenutasi presso l'impianto casalingo di via Pertini: la «country manager Italia» di Macron, Erica Macchiavelli, guardando anche ai colori arcobaleno delle maglie e all'immagine delle mani che si stringono, ha posto l'attenzione sulle «importanti tematiche del rispetto per l'ambiente e l'inclusione sociale, aspetti che il Rugby Colorno sposa con le sue numerose iniziative e verso i quali anche la nostra azienda è particolarmente sensibile. Ed è importante che questi messaggi positivi passino attraverso un canale universale come lo sport». Chiusura per il presidente del Rugby Colorno, Stefano Cantoni, soddisfatto «per un altro importante passo compiuto dalla nostra società sulla strada dell'ecosostenibilità».

Michele Deroma