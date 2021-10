Non si placano le polemiche sulla gara di enduro: residenti sul piede di guerra

La ormai celebre gara di enduro sui monti Corno, Sporno e Fornicara: le polemiche non si placano. E arrivano anche lettere alla «Gazzetta», scritte e inviate in diretta durante le fasi di una competizione che ha radunato centinaia di motociclisti da tutta Italia ma che ha anche segnato un record di lamentele per «rumore, disagi, pericoli, invasioni di proprietà, danni, devastazione dell'ambiente, mancati avvisi, disorganizzazione» (e l'organizzazione per ora non replica, annunciando un comunicato più avanti).

Il caso è esploso alla vigilia e si è poi amplificato abbondantemente domenica poche ore dopo la pubblicazione, sul sito e sulla pagina Facebook del giornale, di un video relativo alla gara.

Le immagini hanno immortalato per venti secondi ciò che i residenti della Pineta Alta di Cozzano «hanno dovuto sopportare» dalla mattina sino al pomeriggio inoltrato: le strade, private e non, che conducono alle loro dimore, trasformate per lunghi tratti in circuito senza che nessuno dell'organizzazione avesse preventivamente chiesto ai proprietari dei terreni e delle strade private interessate il permesso di disegnarci una pista di enduro. Perché non è vero che «i terreni circostanti appartengono a tutti», come scritto sui social. Il catasto ne è testimone.

Le conseguenze di questa leggerezza da parte degli organizzatori, fra l'altro, secondo le tante testimonianze, potevano costare caro, oltre ai residenti, anche agli stessi enduristi.

Alcune macchine di passaggio, sulla provinciale 61 e su fondi privati, si sono infatti trovate coinvolte nella gara di domenica loro malgrado con il serio rischio di finire in un incidente. Questo perché, oltre a non aver informato nessuno degli abitanti del passaggio della corsa, il percorso non era nemmeno chiuso al traffico. Sulla provinciale 61 domenica era assente una qualsivoglia segnaletica per avvertire gli automobilisti di passaggio che, uscendo dai paesi, si sarebbero infilati in un tracciato di gara.

L'unica «avvertenza» era rappresentata da alcuni membri di un gruppo di Protezione civile, incaricati di presidiare gli «sconfinamenti», non adeguatamente indicati, del circuito sulla provinciale. In più per realizzare questo tracciato di gara, senza avvertire i proprietari nemmeno in questo caso, come provano le testimonianze raccolte, gli organizzatori si sarebbero anche arrogati il diritto di tagliare e sfalciare alcuni tratti di pineta privata per aprire un percorso ex novo. La gara, inoltre, dietro di sé ha lasciato uno sgradevole «indotto» alle località che ha toccato, come Cozzano e Tordenaso: troppi i rifiuti abbandonati lungo il tracciato in sprezzo all'ambiente sfruttato per allestire il circuito.

E il sindaco cosa dice? Giordano Bricoli, primo cittadino di Langhirano, interpellato per l'ennesima volta dalla «Gazzetta», si trincera dietro un ostinato silenzio rifiutandosi di commentare la gara e soprattutto il racconto reso domenica dai suoi concittadini.

Diversi abitanti hanno intanto deciso: questa mattina denunceranno tutte le irregolarità e i disagi subiti ai carabinieri di Langhirano.

Disagi riassunti in una lettera arrivata ieri al direttore della «Gazzetta» e firmata da Patrizia Rossi (indirizzo in calce): «Caro direttore, proprio mentre le sto scrivendo centinaia di motocrossisti transitano a poche centinaia di metri da casa mia in Comune di Langhirano. Un posto normalmente tranquillo oggi sconquassato da un rumore che è durato circa 6 ore. Centinaia le persone che ieri sono arrivate da tutta Italia e oggi se ne sono tornate a casa loro. Ma a noi che restiamo rimangono prati e boschi danneggiati, rifiuti, nuove piste aperte per i motocrossisti della domenica e tanta tanta amarezza. È questo lo sviluppo sostenibile di cui tutti oggi si riempiono la bocca? E' questo il modo per promuovere i territori interni? Un territorio fragile come questo, incluso nella riserva Mab dell'Unesco, ha bisogno di ben altre politiche, di ben altre iniziative. Spero che i nostri amministratori lo capiscano presto. Siamo stanchi dei soliti bla bla bla».

Sulla vicenda si prevedono nuove puntate.

