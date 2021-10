Paolo Crepet: «I social fanno male ai ragazzi»

Creatività: è così che viene bene la vita! Paolo Crepet declina la sua ricetta per nutrire la psiche collettiva scottata dall'emergenza sanitaria, anche intavolando una metafora di sapore gastronomico: «La pandemia è come gli gnocchi… con l'acqua calda vengono a galla».

La conferenza («non faccio spettacoli, non sono mica un attore») «Oltre la tempesta», di cui sabato alle 21 sarà protagonista sul palco del Teatro Nuovo di Salsomaggiore, tratta dal suo ultimo libro, spiega «Come torneremo a stare insieme» usciti dalla burrasca che sta mutando i confini del vivere sociale. Psichiatra e sociologo, autore di numerosi libri, tra i più seguiti ed amati, Paolo Crepet sfida le correnti del conformismo per riscoprire la fantasia del vivere.

Paolo Crepet, cosa resta sulla sabbia, adesso che l'onda anomala si sta ritirando?

«Non è ancora finita. Se in Italia, andando verso l'85% di vaccinati, possiamo vedere la pandemia con occhi diversi, quello che sta accadendo in altre parti d'Europa non deve lasciarci indifferenti. Se in Inghilterra hanno adottato politiche di ''fai quello che ti pare'', ora stanno andando verso i 100 mila nuovi contagi al giorno. I responsabili del governo parlano di un numero di morti inevitabili. Invece la morte, quando possibile, va evitata ed è quanto la politica deve fare. Io, fin dalle prime sbandierate “andrà tutto bene”, ho un'idiosincrasia nei confronti della retorica. Ci vuole razionalità. I vessilli lasciamoli per le partite di calcio. La storia di questa nostra comunità è molto più tribolata di quello che i giornali e la politica descrivano».

Come vede la situazione sociale?

«Tutti i giorni mi chiamate perché una donna è stata uccisa a martellate o dei giovani si sono accoltellati. Per l'amor di Dio, sarà successo anche durante la guerra, ma pensavamo che l'umanità crescesse non solo in termini economici. Sto vedendo luminarie di Natale già a metà ottobre, come se ci volessimo rifare di tutto quello che non abbiamo consumato, mentre il pianeta dovrebbe andare nella direzione opposta per salvarsi».

La pandemia ha accelerato, distorto, certi processi psicologici?

«La pandemia è come gli gnocchi, con l'acqua calda vengono a galla, viene su quello che c'è. Bisogna investire sull'educazione. Invece investiamo nei trasporti o negli edifici. Adesso arrivano quattro miliardi per la scuola: vedremo cosa saranno capaci di fare. Ci vuole una bella visione generale. Con la fuoriuscita dalla grande paura sono andati sotto processo i capi delle tecnologie: Mark Zuckerberg, che comunque sta rivedendo Facebook, capendo la fine del business, è salito sul banco degli imputati al Congresso Usa perché Facebook e Instagram fanno male agli adolescenti dal punto di vista neuropsicologico. Lo vada a dire ai genitori di Parma. Qualcuno ha esultato: meno male che ci sono le tecnologie. Come se avessero fatto così bene. Sa cosa abbiamo pagato in termini patologici? Aumento dell'85% delle psicopatologie in età evolutiva, l'aumento del 60% della miopia, aumento del peso ponderale. Chi ha il coraggio di dirmi “viva le tecnologie digitali”? Se uno deve mettere al mondo un figlio perché diventi ciccione, curvo, cieco e psicopatico, allora cosa siamo diventati? Barbablù?».

Esiste una via d'uscita?

«Dobbiamo aprire gli occhi e andare controcorrente. Guardi i conti delle major tecnologiche. Tutti si lamentano di quelle farmaceutiche, che invece ci fanno dei bene infilandoci miliardi di vaccini. Le cinque ore di blackout dei social sono state l'avviso ai naviganti intelligenti. Dobbiamo produrre delle idee, non solo consumare quelle degli altri. Loris Malaguzzi a Reggio ha proposto una sua idea di scuola, creando un nuovo modo per crescere dei bambini. Maria Montessori è stata una sperimentatrice. Possibile che abbiamo smesso?».

Di recente, a Parma, l'archistar Mario Botta (in conferenza con la fotografa Letizia Battaglia), ha detto che l'architettura va ripensata in ragione del nuovo modo di vivere gli spazi collettivi. E' d'accordo?

«Lo sono al punto che con Mario ho scritto il libro “Dove abitano le emozioni: la felicità e i luoghi in cui viviamo”, che affrontava il tema del cambiamento già in atto nel modo di vivere. Anche il mondo del lavoro è rivoluzionato, rovesciato dalla robotizzazione. Dobbiamo innovare, creare, immaginare. Lo stiamo facendo? Io sì. Ho proposto alla Regione Emilia Romagna il progetto di un Centro Crisi Adolescenti, una fascia d'età in emergenza, spesso esclusa dai servizi di Neuropsichiatria. Sa quanti ragazzini non escono più di casa e non vanno a scuola? Chi aiuta le famiglie?».

Claudia Olimpia Rossi