Abbraccia i passanti. E li deruba del cellulare

Abbracciava tutti, spargeva senza sosta affetto in giro. Ma non cercava amici bensì vittime. E il bello non era il calore dell'abbraccio ma quello che gli restava in mano.

Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno denunciato un marocchino 35enne, ben noto alle forze dell'ordine, che di recente, in pieno centro di sera tardi, aveva abbracciato un passante approfittando di quel contatto rapido e inatteso per la vittima per prelevargli il telefono dalla tasca. E poi svanire. Ma il derubato, un 40enne di Parma, quel tipo strano che lo aveva approcciato in via Bodoni lo aveva guardato bene in faccia e ha raccontato tutto ai militari che hanno frugato negli archivi e incastrato le immagini delle telecamere arrivando a quell'immigrato che era bene noto. E che appunto aveva fatto degli abbracci un sistema per sbarcare il lunario. Un metodo di solito usato da donne procaci che usano le proprie grazie per distrarre uomini incontrati per strada ma che il marocchino aveva fatto proprio ripetendo questo tipo di colpo diverse volte. Fino a questa denuncia che si spera gli possa far passare la voglia di spargere abbracci tra gli sconosciuti.

lu.pe.