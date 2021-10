Cinzio, con la sua fisarmonica aveva rallegrato tutta la Valtaro

Bedonia Il fisarmonicista Enzio Soracchi, «Cinzio» per tutti, è scomparso nella notte di domenica: la malattia che lo aveva colpito da qualche tempo non gli ha lasciato scampo.

Accanto alla sua famiglia in una stanza della Valle del Sole dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro ha chiuso il sipario di questa vita serenamente così come aveva fatto tante volte a mezzanotte dai palchi delle balere nelle quali aveva con le sue note impreziosito serate danzanti, feste paesane e eventi famigliari.

Cinzio aveva 79 anni era nato a Bedonia il 19 marzo del 1942. Dopo la scuola qualche anno di lavoro in famiglia poi un posto fisso come operatore ecologico presso l’amministrazione comunale di Bedonia. La sua passione era la musica, la fisarmonica in particolare lo affascinava. I primi solfeggi in una scuola serale, le prime note ed i primi accordi sulla tastiera di un amico. Pochi mesi e poi con i primi risparmi acquistò lo strumento più conosciuto al mondo e inizio a suonare, notte e giorno, fino a quando fu chiamato nelle orchestrine del paese.

Il suo impegno nel giro di qualche anno lo fece diventare un ottimo fisarmonicista: sabato e domenica e poi nelle feste paesane Cinzio era indispensabile per portare allegria e creare l’atmosfera giusta per passare qualche ora spensierata. Il suo momento più bello era stato quello di poter creare un gruppo musicale autonomo, «Donatella Folk» del quale ne facevano parte lui, le figlie Donatella insegnante e Patrizia.

Numerose le serate anche fuori d’Italia tra le quali quella di Londra con i Valtaresi dove Donatella Folk era stata la colonna sonora dell’evento. Dopo la pensione con il suo innato impegno e dedizione si era dedicato al servizio comprensoriale delle affissioni che gli venivano affidate dai vari comuni dell’Alta Valtaro-Ceno.

Cinzio era anche un abile cacciatore ed era stato per anni presidente della sezione Federcaccia di Bedonia. Il suo unico hobby era quello della ricerca dei funghi, saliva nelle faggete dei monti Pelpi e Penna per far quasi sempre bottino pieno e tornare a Bedonia con il cesto stracolmo.

Anche il sindaco di Bedonia Serpagli lo ha voluto ricordare: «Per tanti anni Cinzio è stato un nostro operaio e dopo la pensione ha continuato ad aiutare l’amministrazione con un compito diverso. Da operatore ecologico ad attacchino. Pur con il suo modo burbero non ha mai fatto mancare la sua disponibilità a tutte le ore. Gli ho cominciato a portare i primi manifesti da semplice militante e poi da amministratore. Nelle ore libere era un grande fungaiolo e fisarmonicista. Se ne va con Cinzio un pezzo dell’infanzia della mia generazione e ci mancherà», conclude.

I funerali si svolgeranno a Bedonia oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino. Cinzio lascia la moglie Maria Pia, le figlie Donatella e Patrizia, l’amatissimo nipote Giorgio, il fratello, i parenti e tanti amici.

Giorgio Camisa