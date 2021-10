Dimentica il fucile da caccia sul tettuccio della sua auto e poi lo perde per strada

Valtaro Sul tettuccio o sul cofano della macchina ci si scorda un po' di tutto, per distrazione o fretta: le chiavi di casa, il cellulare o il tappo del serbatoio sono gli oggetti più frequentemente dimenticati una volta risaliti sull'autovettura e ingranate le marce. Ma ci si può scordare un fucile da caccia? Ebbene sì, accade anche questo e non è una novità, benché (per fortuna) sia raro.

Lo scorso fine settimana, tuttavia, i carabinieri della Compagnia di Borgotaro hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Parma per omessa custodia delle armi un signore ligure di 80 anni che, venuto a cacciare in alta Valtaro, ha perso il suo fucile da caccia dopo averlo appoggiato sul tetto dell'autovettura ed essere ripartito.

I militari dell'Arma hanno ritrovato l'arma (riposto dentro il suo fodero) lungo la strada (la località non è stata resa nota) mentre pattugliavano il territorio. Sono riusciti a risalire al proprietario grazie alla matricola.

L'ottantenne, dopo essere stato rintracciato, si è scusato per l'accaduto, ma la gravità dell'episodio ha portato anche al sequestro del fucile, al ritiro cautelare del porto d'armi e delle altre armi legalmente detenute.

Lo scorso fine settimana, che ha coinciso anche con la Fiere del tartufo di Bedonia e Calestano, i militari hanno controllato numerosi bar ed esercizi commerciali, oltre che 345 persone e 337 autovetture.

Tra queste, un ventiquattrenne che, non riuscendo a esprimersi bene, è stato sottoposto a ettilometro: il tasso alcolemico rilevato era pari a 2,04 gr/litro (il massimo consentito è 0,5). Oltre alla denuncia, è scattato l'immediato ritiro della patente di guida.

Denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Parma anche un ventiseienne pakistano per immigrazione clandestina: per l'uomo, fermato nel centro di Bedonia, era stata già disposta l'espulsione dal territorio italiano per revoca del permesso di soggiorno, ma, incurante di ciò, ha continuato a rimanere in Italia.

Monica Rossi