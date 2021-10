Fotografati due lupi, uno aveva in bocca un cagnolino

LanghiranoDa tempo avvistare dei lupi non è più cosa così eccezionale. Ma l'avvistamento avvenuto qualche mattina fa nel langhiranese è di quelli che lasciano il segno, tra stupore e sgomento.

Erano due gli esemplari visti vicino ad un abitato, che si allontanavano, ed uno di loro aveva in bocca un cane.

A vederli sono stati padre e figlio che si dirigevano di mattina a lavoro, attorno alle 7.50 di mercoledì, in macchina. Michele Riccardi con il padre Franco stavano passando nella strada che attraversa località Case Schianchi, tragitto che effettuano ogni mattina, quando questi due esemplari adulti gli hanno attraversato la strada. Erano circa a 100 metri dalle case, in una zona dove il via vai delle vetture è abbondante, e che spesso viene scelta per una tranquilla passeggiata serale. È bastato poco ai due per accorgersi che si trattava di due lupi, date le dimensioni e la corporatura, motivo per cui hanno velocemente preso in mano il telefono per scattare qualche foto. Ed è in quel momento si sono resi conto che uno di loro aveva in bocca un cane, scuro, di media taglia. Purtroppo il movimento della vettura e il passo spedito degli esemplari non ha permesso di scattare foto nitide, motivo per cui il cane non si distingue molto bene, ma loro lo hanno visto con i loro occhi.

Ad oggi non si conosce la provenienza del cane. Si suppone quindi possa essere stato un randagio, dato che in zona al momento nessuno ha parlato di «cani spariti».

