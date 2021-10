Il Giro torna a Parma?

E' ancora una indiscrezione che comunque trova conferme fra gli addetti ai lavori. Una tappa del Giro d'Italia 2022 potrebbe partire da Parma e la data dovrebbe essere quella del 19 maggio del prossimo anno.

Conferme per ora non ce ne sono ma la Regione e i vertici delle associazioni ciclistiche stanno lavorando perchè questa eventualità si concretizzi.

Se sarà ufficializzata l'indiscrezione, sarà il quinto anno consecutivo che l'evento nella stessa edizione attraverserà prima le Marche e poi la nostra regione. Con la fondatissima possibilità che la storia prosegua, viste le richieste piovute sul tavolo degli organizzatori.

Del Giro che verrà, d'altronde, al momento si conoscono pochi elementi: il 6 maggio, di venerdì, si dovrebbe partire da Budapest, ripercorrendo una ipotesi che era già stata decisa due anni fa prima che il Covid fermasse tutto. Poi la carovana rosa si trasferirà in Sicilia dove inizierà la risalita lungo la dorsale adriatica.

E' lì che si inserirà la tappa marchigiana, in avvio della seconda settimana di gara, martedì 17 maggio, dopo la tappa di riposo: sicuro l'arrivo a Jesi, più volte sede di tappa, quasi un omaggio al ct campione europeo del calcio nonché ciclista praticante Roberto Mancini, oltre che al sottosegretario Valentina Vezzali, ex regina della scherma.

Per quanto riguarda la sede di partenza, favorito è Sarnano, comune maceratese sui monti Sibillini che ha già ospitato un paio di tappe della Tirreno-Adriatico, e di conseguenza il tracciato, che potrebbe toccare molte località dell'entroterra ed affrontare i tradizionali «muri» marchigiani.

Dalle Marche si passerà all'Emilia Romagna, con una frazione che mercoledì 18 maggio si dovrebbe concluconcludere a Reggio Emilia dopo aver attraversato almeno cinque province: si andrà da Sant'Agata Feltria, sulle colline riminesi, fino a Reggio appunto, che tornerà ad ospitare un arrivo dopo cinque anni.

Nel 2017 a imporsi allo sprint nella città del Tricolore fu il colombiano Gaviria, con Dumoulin in rosa: possibile che anche questa frazione, di almeno duecento chilometri, sia terreno di caccia per i velocisti.

E, come detto, dovrebbe essere proprio la nostra città ad ospitare la partenza successiva a 33 anni dall'ultima volta: da Parma la corsa dovrebbe arrivare a Genova, per poi toccare, nelle tappe successiva, le montagne piemontesi (con lo sterrato del Colle delle Finestre) e valdostane e proseguire poi per Lombardia, Trentino, Friuli prima del gran finale con la Marmolada il sabato e la crono conclusiva a Verona domenica 29 maggio.

Dovrebbe dunque essere un Giro fra l'Adriatico e il Po: funziona così dal 2018. Grazie alla spinta di amministrazioni regionali che sposano la corsa per mettere in vetrina le rispettive eccellenze: così si spiegano gli arrivi di Osimo, Pesaro e San Giacomo di Ascoli e il via da Porto Sant'Elpidio nelle Marche, così si capisce il grande investimento dell'Emilia Romagna con la Grande Partenza da Bologna nel 2019 e le tappe fra Imola, Cattolica, Rimini, Ravenna, Bagno di Romagna, Cesenatico, Modena e Sestola già toccate dal percorso delle ultime edizioni della corsa «rosa».