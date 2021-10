Lori: «Per il Covid arriverà il vaccino universale»

Ospite d'eccezione ieri sera su 12 Tv Parma, nella prima parte di Parma Europa, è stato il ricercatore parmigiano Franco Lori che, intervistato da Pietro Adrasto Ferraguti, ha parlato di Covid, pandemia, no vax.

Non abbassare la guardia

«E' importante capire che i vaccini, anche se sono molto efficaci - ha detto Lori - non bastano da soli a combattere il Covid se non vengono abbinati alla prevenzione igienico-sanitaria. La dimostrazione viene dall'Inghilterra dove le infezioni sono aumentate nonostante l'alto numero di persone vaccinate».

«I vaccini funzionano»

«I vaccini funzionano e un non vaccinato ha dalle 7 alle 10 possibilità in più di essere infettato dal virus. I tre Paesi europei che vanno meglio sul fronte dell'epidemia sono oggi Spagna, Francia e Italia, non a caso le tre nazioni in cui è più alta la percentuale di persone vaccinate».

Il Covid sarà endemico

«Credo che il Covid rimarrà endemico e non riusciremo a liberarcene, ma potremo arrivare a controllarlo in un modo decente e con misure che consentiranno un ritorno a una vita normale. Ci sono già farmaci veri e propri contro il Covid, uno già approvato e l'altro in corso di approvazione, che si aggiungono ai vaccini. L'obbiettivo è di riuscire a controllarlo».

I Paesi in crisi

«Ci sono casi diversi: in Inghilterra ci sono 200 morti al giorno e in Russia 1.000 a fronte dello stesso numero di contagiati ogni giorno: questo perché in Inghilterra ci sono molte più persone vaccinate. La risposta vincente è unire la prevenzione con il vaccino alle misure igienico-sanitarie con mascherine e igienizzazione delle mani».

Il vaccino, un miracolo

«Inimmaginabile riuscire a ottenere il vaccino in un anno: è un vero e proprio miracolo scientifico che non ha precedenti nella storia della medicina. Quanto agli effetti collaterali, i vaccini che usiamo adesso per il Covid li hanno, ma i benefici che danno sono immensi. Per questo possono essere sopportati».

Un vaccino universale

«Credo sia possibile arrivarci, ma ci vorrà ancora tempo. Ma sono certo che si potrà ottenere un vaccino universale, in grado di combattere in partenza tutte le varianti del Covid. Ma ci saranno progressi anche sul fronte delle cure. Il futuro però è la creazione di un vaccino in grado di essere efficace contro tutti i coronavirus».

Nuovi farmaci in arrivo

«Oggi esiste un solo farmaco specifico, il Rendesivir, che però è efficace nella fase avanzata della malattia. Il medicinale della Merck di prossima autorizzazione potrà diventare un presidio terapeutico importante per la prima fase della malattia ed evitare così l'ospedalizzazione. Per il futuro si dovrà puntare a un cocktail di farmaci, come è avvenuto per l'epatite C».

