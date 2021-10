Ruba un cellulare con una spallata: rapinatore condannato a tre anni

Gli ha dato una spallata così forte da farlo quasi volare a terra. Ma quello non era un passante distratto, bensì un rapinatore che con quel colpo voleva solo rubargli il cellulare. La vittima è un ragazzo di 27 anni che tre anni fa, verso mezzogiorno e mezzo, passeggiava in via San Leonardo. Cellulare in mano, il giovane, più che la strada, guardava lo schermo e non si era accorto di quel coetaneo - che a voler essere precisi aveva un anno in più - che gli stava venendo incontro.

Dopo la spallata il ragazzo ha barcollato, rischiando di cadere, mentre il 28enne nigeriano gli ha strappato il cellulare di mano. Arrivato a casa (poco distante dal luogo della rapina) e recuperato un altro cellulare, il 27enne ha allertato la polizia: un giro nel quartiere con gli agenti gli ha permesso di individuare il rapinatore che aveva ancora con sé il cellulare rubato.

Per quella spallata, considerata una rapina e non un furto con strappo, ieri il giudice Alessandro Conti (in udienza c'era il pm Laila Papotti) ha condannato il 28enne a 3 anni di carcere e al pagamento di una multa di 700 euro.

P.Dall.