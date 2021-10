Addio a Luigi Furlotti, imprenditore vecchio stampo

San Polo Torrile A 86 anni è venuto a mancare Luigi Furlotti, fondatore della Furlotti Luigi srl (Furlotti Vetro), con sede a San Polo di Torrile.

La morte di Furlotti la scorsa notte, da anni non più presente fisicamente a lavoro per ragioni d’età, ha toccato profondamente sia i famigliari che i dipendenti. Luigi Furlotti – ispirato dalla madre Bianca, che commerciava materiali per riuscire a crescere i figli terminata la Guerra –, ha mosso i primi passi nel settore del vetro a partire dagli anni ‘70 nell’area golenale del torrente Parma.

L’attività in costante crescita ha spinto poi Luigi nel 1974 a spostarsi in una nuova sede a San Polo di Torrile, più grande e funzionale.

Successivamente, nei primi anni ‘80 iniziò la raccolta urbana: da aziende vetrarie, campane e piazzole di stoccaggio comunali, il materiale raccolto veniva portato negli spazi dell’azienda per essere preselezionato e venduto ai diversi clienti per il recupero.

«Mio padre era un imprenditore vecchio stampo – ha ricordato il figlio Aldo, oggi amministratore delegato dell’azienda –: ha saputo intuire un potenziale importante nel vetro che, se trattato nel modo corretto, può generare nuovo valore. Nonostante la sua personalità al limite del burbero, aveva un grande cuore: quando c’era bisogno, lui non esitava a offrire il proprio aiuto a tutti. Fu lui stesso a far produrre i primi prototipi di campane in ferro per la raccolta, quelle che da allora sono presenti a Parma e provincia ma anche in Emilia-Romagna e Lombardia».

«La figura del nonno – ha concluso il nipote Pietro Bignetti, alla Furlotti Vetro da due anni e mezzo – è sempre stata la mia grande fonte di ispirazione, personale e professionale. Nonostante da anni non lavorasse più in azienda, la sua impronta ancora si vede e si percepisce. Per tutti, collaboratori compresi, è stato un faro e un saldo un punto di riferimento».

In memoria di Luigi Furlotti, domani alle 13,30 sarà celebrata una piccola funzione nella Sala del commiato Cof in viale della Villetta a Parma.

Christian Marchi