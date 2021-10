Club dei 27: ecco le quattro «new entry»

Ilaria Notari

Nel covo sotterraneo di Palazzo Cusani, sede del Club dei 27, si è compiuto l'antico rito attraverso il quale quattro appassionati verdiani hanno ricevuto la loro seconda identità, quella che da ora in poi li identificherà con un'opera di Giuseppe Verdi.

Il Club, associazione di ventisette melofili ormai celebre a livello internazionale, ha infatti «battezzato» quattro nuovi soci abbinando, con sorteggio, i loro nomi a quelli di un'opera del Maestro lasciati liberi da un predecessore. La lista degli aspiranti, per essere ammessi tra i Ventisette, è lunga e l'attesa può durare anni.

Il pensionato Daniele Ghillani, loggionista di lungo corso del Regio, è il nuovo «Ernani». La sua passione è assistere alle produzioni che gli interessano nei teatri più importanti del mondo. Da ragazzo ha anche cantato come baritono nella Corale Verdi ma quando, nella sera dell'investitura, si è trovato a cantare il «Va' pensiero», che apre tutti gli incontri del Club, ha fatto parecchia fatica.

«Avevo un nodo alla gola per l'emozione che non mi usciva una nota - ricorda divertito - Sono letteralmente innamorato dell'opera e di Verdi. La sua musica arriva dritta al cuore senza fare una sola curva. Sono fiero di trovi parlare nel Club dove ti a la gente che parla la tua stessa lingua»».

La sorte ha abbinato Manlio Maggio, presidente della Filarmonica Bruno Bartoletti, a «I due Foscari» al posto di Mario Gandolfi che diventa socio decano.

«Ho conosciuto il Club grazie ad Alberto Michelotti, “Don Carlo” tra i Ventisette, quando studiavo economia e facevo l’arbitro di calcio -racconta Maggio - Il mio futuro professionale nella musica non era nemmeno all’orizzonte ma ero affascinato da quella passione verdiana. Mi ha convinto a presentare domanda di ammissione l’impegno dell’associazione nel voler essere un valore aggiunto per la comunità con iniziative che portano la verdianità anche fuori dal teatro, per esempio nelle scuole».

L’ambìto titolo «Rigoletto», legato indissolubilmente al compianto editore Giuseppe Azzali, è andato a Marco Magnani docente universitario in materie economiche. «Ho sperato di poter essere “Rigoletto” anche perché ho conosciuto il mio predecessore - spiega Magnani commosso - E’ la prima opera che ho visto al Regio, poi al Teatro dell’Opera quando ero studente a Roma e anche al Metropolitan di New York, quando sono andato in America. In quel periodo, Verdi è stato il legame con la mia città, perché gli anolini a New York non si trovavano, il Parma Calcio non riuscivo a vederlo ma Verdi lo ascoltavo al Met».

Silvano Dallatana, professionista del commercio di prodotti caseari, si presenterà come «La traviata» seguendo tra i Ventisette le orme del cognato Maurizio Gennari, scomparso nel 2006, indimenticabile «La battaglia di Legnano». «Sono molto orgoglioso di appartenere al Club che ho sempre seguito da vicino grazie a mio cognato che mi ha educato all’opera da quando avevo venticinque anni -spiega Dallatana - Sono appassionato ma all’interno del Club ci sono persone molto competenti. Il confronto con loro è stimolante e mi permette di imparare sempre più cose sull’opera. Appartenere al Club è come un cammino, un viaggio magnifico»».

Ilaria Notari