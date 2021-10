Dopo le Terme anche il campo da Golf venduto a Mondelli

Il Campo da golf ha una nuova proprietà: la Cantina «Il Poggio» di Cangelasio di Emilio Mondelli, presidente della società Tst delle Terme di Salso e Tabiano si è aggiudicata al prezzo di 870 mila euro l’asta per l’acquisto della struttura di Pontegrosso.

Il campo, di proprietà del Comune, è stato venduto alla quinta asta (le precedenti erano andate deserte) e che ha visto pervenire due offerte: partito da un prezzo base di poco più di 3 milioni di euro, il valore è progressivamente sceso nei bandi successivi fino ad arrivare al prezzo di base di circa 670 mila dell’ultima asta che ha visto un rilancio.

Il sindaco Filippo Fritelli ha espresso soddisfazione «per l’esito di questo lungo percorso, iniziato quasi un anno fa e che ha visto la sua chiusura in tempi ragionevoli. Questo permette al Comune di vendere un asset a chi vuole investire nel suo sviluppo con un progetto di riqualificazione dell’area molto interessante e di rilancio del campo, accanto all’impegno di mantenerlo attivo nei prossimi anni come asset per il territorio turistico-sportivo e a beneficio per la città tutta».

«Quella del golf è una storia di 30 anni, lunga e travagliata: oggi, accanto ad altri temi che stiamo, nonostante le difficoltà, portando avanti, trova la sua collocazione in mano ai privati come lo sono il 99% dei campi da golf in Italia ed era giusto ed auspicabile che così fosse anche per quello di Salso».

«Il Comune in questi anni ha fatto tanto, permettendo che non chiudesse neanche negli anni della maggiore crisi mentre negli ultimi 4 anni lo ha gestito migliorandolo, insieme all’ attuale gestore. Ed oggi lo consegna al privato per stabilizzare una situazione» conclude il sindaco.

Il campo da golf, omologato dalla Federazione nazionale golf, ricopre complessivamente un’area di circa 632.270 mq, dove sono presenti il campo a 18 buche, il campo pratica, il putting green e il pitching green nonché varie strutture, la Club house, dotata di ristorante e bar, sala convegni, gli spogliatoi.

A.S.