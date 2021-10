Monopattini, in arrivo una ministretta sulle regole

Gian Luca Zurlini

Non diventerà obbligatorio per tutti l'uso del casco, né tantomeno ci sarà l'obbligo di assicurazione per chi li acquisterà. Ma ci sarà comunque una "ministretta" sull'utilizzo dei monopattini elettrici, che è stata inserita nel decreto Trasporti approvato alla Camera e che diventerà legge fra qualche settimana, quando verrà approvata la legge di Bilancio all'interno della quale verranno inserite le nuove normative.

Niente sosta selvaggia

Fra le novità maggiormente interessanti figura quella del divieto di sosta selvaggia dei monopattini. Che non potranno più essere lasciati lungo i marciapiedi come spesso avviene ancora oggi, a distanza di quasi due anni dalla loro introduzione. Verranno invece previste delle apposite aree di sosta dove poterli lasciare. Per quanto riguarda i monopattini a noleggio, che sono ancora la stragrande maggioranza di quelli circolanti a Parma, è inoltre previsto l'obbligo di scattare una foto del luogo in cui vengono lasciati i mezzi da inviare alla società di gestione per dimostrare che sono stati parcheggiati in posizioni adeguate.

Velocità ridotta a 20 kmh

Altra novità riguarda la velocità massima dei mezzi, che verrà ridotta: dagli attuali 25 chilometri orari si scenderà fino ai 20. Sarà inoltre obbligatorio il doppio freno e verrà introdotto il divieto assoluto di viaggiare contromano, finora lasciato alle norme generiche del codice della strada. Adesso la norma diventa specifica e prevederà multe più alte per chi non la rispetta andando in monopattino.

Frecce e stop obbligatori

Novità in arrivo anche per i monopattini di nuova immatricolazione, che dovranno avere obbligatoriamente le frecce e la luce di stop posteriore. Verrà invece dato tempo fino al 2024 per l'adeguamento dei monopattini già circolanti, che comunque dovranno dotarsi di questi strumenti di segnalazione in futuro.

No a casco e patentino

Non è passata invece l'estensione dell'uso del casco, che resta limitato ai soli minorenni, mentre è confermato il divieto di utilizzo dei monopattini per chi ha meno di 14 anni. Allo stesso modo non sarà introdotto nessun patentino per l'utilizzo di questi mezzi, introdotti in Italia un paio di anni fa e subito diventati popolarissimi come mezzo di trasporto in città, soprattutto fra i giovani. Niente da fare neppure per l'obbligo di utilizzo dei giubbotti rifrangenti nelle ore notturne, come era stato richiesto da alcuni per aumentare la visibilità serale dei conducenti di monopattini.

Benassi: «Buone regole»

Soddisfatta della nuova normativa (che dovrebbe entrare in vigore entro il mese di novembre se i tempi saranno rispettati) è l'assessore alla Mobilità del Comune Tiziana Benassi, fautrice dell'introduzione dei monopattini a noleggio in città: «Credo si sia raggiunto un buon compromesso fra le giuste esigenze di sicurezza stradale che si erano evidenziate nel corso di questo primo periodo trascorso dalla loro introduzione e l'obiettivo di mantenere la flessibilità di utilizzo come elemento distintivo del monopattino. Cosa che, ad esempio, sarebbe stata impossibile con l'introduzione dell'obbligo del casco, molto difficile da gestire e da far accettare agli utilizzatori». Per la Benassi, in particolare, «è molto importante la riduzione della velocità massima, perché 5 chilometri orari sono davvero tanti su questi mezzi. Inoltre anche la specifica sul divieto di usarli sui marciapiedi e contromano è importante, perché consentirà controlli maggiormente mirati e con regole chiare alle spalle». A Parma, poi, molte polemiche ha suscitato l' "abbandono" dei monopattini nei luoghi più disparati: «È un problema che si è in parte ridotto con l'andare del tempo, ma comunque è un ausilio importante per i mezzi a nolo l'obbligo della foto del luogo in cui si lascia il mezzo». Per l'assessore «con queste normative si farà un passo avanti importante sulla sicurezza mantenendo però la convenienza delle persone ad utilizzare il monopattino in città per il cosiddetto "ultimo miglio"».