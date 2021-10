Notte di terrore in villa: cinque anni e otto mesi al terzo uomo (in fuga)

Traversetolo Nessuno sa dove sia Sharin Perkoxha, nato in Albania 32 anni fa. Ma la giustizia sa dove fosse la notte del 2 giugno 2018: in una villa di Traversetolo, il volto coperto, con due complici armati di pistola. Scacciacani, ma non potevano certo saperlo, le vittime del raid, terrorizzate già dalle tre ombre comparse dal nulla. Secondo l'accusa, Perkoxha era anche il basista. Avrebbe proposto lui quel «colpo facile» ai connazionali. E sempre lui avrebbe affittato per una settimana il cascinale in via Frascarini, diventato la loro base. Da lì alla villa c'era una mezz'oretta a piedi, ma il colpo sarebbe stato tutt'altro che una passeggiata.

Delle tre donne, la più giovane si svegliò. Rintanata in bagno, chiamò i carabinieri. Nel frattempo, i rapinatori imponevano alla madre di spalancare una cassaforte. Poi, innervositi dalla sua impossibilità di aprire le altre due (un mistero come facessero a sapere che ce n'erano tre), le legarono le mani e la portarono dalla madre. Lei, dopo un malore (le fu dato un bicchiere d'acqua), aprì il secondo forziere. Ma non il terzo: i carabinieri erano già lì. Uno da una finestra e due dalla porta, i tre fuggirono a piedi. Ebbero il tempo di illudersi di averla fatta franca e di spartirsi il bottino: 20mila euro in contanti, tre anelli d'oro (uno con 5 diamanti) e tre paia di orecchini. All'alba, una complice, di vedetta alla finestra, gridò: «I carabinieri!». Lei e il fidanzato finirono in manette, gli altri riuscirono a scappare.

Tre ore dopo, un solerte cittadino, in giro per San Polo d'Enza con l'Ape, notò due tizi sospetti e infangati in strada Cornacchia. Scattò una foto. Li vide entrare in un bar e segnalò l'avvistamento ai carabinieri. Le foto (e le immagini della videosorveglianza) fornirono una buona pista. Uno dei due era colui che aveva chiesto di affittare il casolare per una coppia d'amici: fu riconosciuto dal proprietario. Per lui era Perkoxha. Intanto, in qualche modo, i fuggiaschi avevano riparato in Meridione. Ma in carcere, l'arrestato ammetteva le proprie responsabilità e cominciava a parlare anche di loro.

E di Perkoxha parlava con la fidanzata l'altro in fuga, intercettato. Non sembrava preoccupato per lo smartphone abbandonato nel casolare. «I carabinieri non hanno il pin» disse. Ma la sim era a suo nome. «E' solo l'ultimo di tanti elementi a carico dell'imputato» ha sottolineato il pm Andrea Bianchi, chiedendo 4 anni e 8 mesi di reclusione e 2000 euro di multa (la stessa pena patteggiata dal primo). L'avvocato Paola Maggiorelli ha chiesto l'assoluzione per il suo assistito o, ricordandone l'incensuratezza, il minimo della pena. Ma c'è un'aggravante non bilanciata da attenuanti (l'assalto a una casa abitata): il collegio presieduto da Gennaro Mastroberardino ha condannato Perkoxha a 5 anni e 8 mesi e 1500 euro di multa. Con l'espulsione a fine pena. Uccel di bosco dal 2018, forse lui si è già espulso da solo.

Roberto Longoni