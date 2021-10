Tre furti in tre settimane alla scuola Adorni

Computer e pacchi spariti, porte e armadi forzati. E a render il tutto ancora più odioso la sfrontatezza di chi agisce pensando che nonostante gli allarmi nessuno lo fermerà. Tre furti in tre settimane: questo lo scomodo primato che si è registrato nella scuola primaria Ulisse Adorni di via Paciaudi presa di mira da qualcuno che va e viene. E lascia eloquenti segni del proprio passaggio.

Il primo episodio risale a qualche settimana fa quando durante la notte uno o più sconosciuti sono riusciti a forzare una porta sul retro dell'edificio, su via Magnani, entrando nella struttura e portando via un computer. Qualche giorno dopo una seconda razzia sempre con una tecnica analoga e con un bottino quasi uguale ma con in più anche generi almentari presi dalla mensa. E anche qui, oltre al danno del furto, la beffa di porte e serrature spaccate per accedere a mobili dove non c'è nulla da rubare. Infine, la terza visita nella serata di venerdì scorso quando, forse per l'intervento della vigilanza, il ladro se n'è dovuto andare a mani vuote. Ma lasciandosi dietro una comprensibile preoccupazione e la richiesta da parte della direzione dell'istituto di una maggiore vigilanza nella zona da parte delle forze dell'ordine. Perché è evidente che chi è entrato potrebbe tornare. E questa consapevolezza pesa troppo in aule dove dovrebbero risuonare solo risate di bimbi. E non antifurti.

lu.pe.