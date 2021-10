Trova una granata in soffitta, i carabinieri la fanno brillare

Sissa Sarebbe bastato anche solo un sobbalzo «sbagliato» perché l'incauta decisione presa martedì scorso da un sissese si trasformasse in tragedia. Per questa volta però il caso ha giocato dalla parte giusta non facendo esplodere nelle sue mani l'ordigno bellico ritrovato casualmente.

L'uomo si era recato nella casa dei genitori per sgomberare la soffitta dagli effetti personali accumulati nel corso degli anni quando, in un angolo del sottotetto, ha notato alcuni dei cimeli di guerra che il padre aveva collezionato negli anni e ha quindi deciso di sistemarli meglio per catalogarli.

E, tra questi, è spuntato un ordigno, lanciato ma rimasto inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale. Considerandolo semplicemente un vecchio proiettile, l'uomo ha pensato che fosse opportuno portarlo ai carabinieri della stazione di Sissa Trecasali per capire se fosse necessaria una denuncia per la sua detenzione o se fosse necessario distruggerlo.

Incartatolo in un foglio di giornale, lo ha caricato in auto e lo ha trasportato fino alla caserma. E lì non è servito neppure spiegare quale fosse il problema: gli uomini dell'Arma gli hanno immediatamente chiesto di appoggiare con delicatezza l'oggetto nel giardino e di allontanarsi velocemente. Cinturata l'area per evitare incidenti, i carabinieri hanno subito allertato gli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza che, arrivati sul posto, hanno preso in carico la bomba – risultata essere una granata da artiglieria da 75mm con spoletta a tempo pirico – e l'hanno fatta brillare in un campo fuori dal centro abitato.

C.D.C.