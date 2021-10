Buffon e Vazquez, due trascinatori

I CROCIATI

OSORIO 6 - Palla al piede è spesso da brivido (il rigore nasce da una usa palle persa) poi si fa perdonare con la puntualità nel gioco aereo

DANILO 6 - In vari frangenti pare un libero vecchio stile perché, come faceva Lucarelli, si prende un paio di metri di vantaggio sugli avversari.

COBBAUT 5,5 - Qualche buon anticipo ma anche tante sbavature con e senza palla, buon'ultima il mani che ha determinato il secondo penalty.

DELPRATO 6 - Veniva da un acciacco nel primo tempo si è limitato al compitino poi però ha confezionato l'assist per il 2-0.

VAZQUEZ 7 - Ora che fisicamente è a regime, la sua classe brilla e illumina il resto. Ha un tocco magico, purtroppo cala nel finale e la squadra ne soffre.

JURIC 6 - A tratti pare grezzo eppure in questa squadra è cacio sui maccheroni perché fa filtro e protegge la difesa.

BRUNETTA 6 - Improvvido sul rigore, difetta poi della lucidità che servirebbe là in mezzo ma resta un bel lottatore.

COULIBALY 5,5 - Prova a fluidificare ma un po' di ingenuità e i limiti tecnici frenano la sua azione.

TUTINO 6,5 - Prova di grande spessore sia per i movimenti offensivi che per il lavoro senza palla.

BENEDYCZAK 7 - Lotta come un leone e ha un bello stacco aereo. Corona con un bel gol una gara di spessore.

MIHAILA 5,5 - Subentra a 20' dalla fine ma non riesce a fornire gli «strappi» giusti.

BUSI sv - Rileva Coulibaly nel finale per dare centrimetri e freschezza alla Maginot gialloblù.

INGLESE sv - Anche per lui un cameo finale in cui mette il fisico al servizio della squadra. Peccato per il gol annullato...

SOHM x - Entra che si è già nel recupero e quasi quasi confezione in terzo gol.

IL MIGLIORE

BUFFON 7,5 - Non deve parare spesso ma il colpo di testa di Mazzocco e il rigore di Antonucci, sempre sullo 0-0 li ha neutralizzati alla grande caricandosi la squadra sulle spalle e letteralmente posandola sul trampolino per il ritorno alla vittoria. Il suo incessante guidare e sostenere con positività i compagni, in campo ma anche in settimana a Collecchio, è uno straordinario collante per il gruppo specie in questo periodo così tribolato. Ecco perché il suo valore non sta solo nelle parate che fa, ma proprio nell'uomo, prima ancora che nel campione, che è. Insomma, averlo in squadra è una bella promessa di poter trovare la strada giusta.

L'ALLENATORE

MARESCA 6,5 - Tre centrali in difesa, due esterni a tutta fascia, mezzepunte tecniche che però si sacrificano, fuori i romeni poco inclini al lavoro per la squadra e dentro Benedyczak. Una mezza rivoluzione che non ha prodotto miracoli ma ha aiutato la squadra a entrare nel clima di queste sfide, contro avversari dal fallo facile, le ha dato più equilibrio e anche voglia di lottare tutti insieme. Tre punti meritati sono stati il giusto premio.

L'ARBITRO

DIONISI 5,5 - Niente da dire sul primo rigore, più generoso il secondo assegnato dal Var. Per i nostri gusti ha tollerato un po' troppo le ruvidezze dei veneti. Se il Parma decolla i falli saranno per tanti avversari l'arma più gettonata per colmare il gap tecnico. Servirebbe più tutela.