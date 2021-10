Caro metano, la mappa dei distributori nel Parmense

Hanno dovuto addirittura organizzare un incontro con la polizia locale per regolare la viabilità. Viale Milazzo, da un mese a questa parte, è diventato un lungo serpentone di auto per le attese di chi doveva fare pieno di metano. Lo storico distributore lungo la strada, quello che offre il servizio h24 da oltre 50 anni, è quello che in provincia di Parma offre infatti il prezzo più basso: 1,099 al chilo contro una media di 1,696.

«Nessuno dei miei colleghi sta speculando, è solo questione di contratti» spiega Veronica Orlandini, titolare dell'impianto, che subito sottolinea di essere stata «semplicemente molto fortunata. Noi abbiamo sottoscritto una fornitura a prezzo fisso nel settembre del 2020 della durata di due anni e questo ci ha messo al riparo dagli aumenti. Se avessimo avuto il contratto in scadenza anche noi saremmo stati costretti a rivedere i prezzi». Non è però successo e le pompe di viale Milazzo sono prese di mira, a tutte le ore del giorno e della notte. «Purtroppo abbiamo anche parte dell'impianto guasto - conclude Veronica Orlandini - ma cerchiamo di servire il più possibile la clientela. Il rischio di questi aumenti è che venga infatti distrutto il mercato delle auto a metano. Sarebbe gravissimo». Anche per l'ambiente.

Gi.Mi.