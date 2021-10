Caso Wcc, Savi e Benecchi assolti dopo 10 anni

Roberto Longoni

Appena ingrigiti, ma non molto cambiati rispetto ad allora, quasi avessero vissuto solo in attesa di questo momento. Apparivano così ieri in tribunale Ivano Savi e Stefania Benecchi, nel loro giorno della verità (almeno di quella del giudizio di primo grado). Un giorno pesante 10 anni vissuti da indagati, arrestati e rinviati a giudizio. «Allora» era il 21 novembre 2011: i due, dirigenti del Comune fino al 2009, finirono in manette, accusati di concussione (poi riqualificata dal pm davanti al gup nella meno grave «induzione indebita a dare o promettere utilità»), nell’indagine «Spot Money». Il collegio presieduto da Gennaro Mastroberardino ha assolto entrambi con formula piena. Sulla base di una quindicina di testimonianze e dei riscontri prodotti dai difensori Giuseppe e Mario L’Insalata si è deciso che il fatto non sussiste. Depositate le motivazioni, si saprà se il pm Paola Dal Monte, che per i due aveva chiesto 4 anni, farà ricorso.

Savi e Stefania Benecchi - compagni nel lavoro e nella vita - rimasero in cella per 22 giorni, poi il tribunale della Libertà impose a lei solo l'obbligo di firma, mentre lui finì ai domiciliari. Nel febbraio seguente a lei fu revocato anche l'ultimo obbligo, mentre lui tornò in libertà in marzo. Il presunto reato di cui il tribunale ha stabilito l'insussistenza sarebbe risalito al 2010: secondo l'accusa, Savi, allora direttore tecnico di Stt, e Stefania Benecchi, responsabile amministrativo della stessa holding comunale, «suggerirono a un imprenditore il contenuto dell'offerta da presentare» per avere garantita la vittoria nella «Fabbrica del verde», project financing del piano mai realizzato del Welfare Community Center.

«Questa pesante accusa ha sconvolto la nostra vita. Chi ha lavorato con noi e ci conosce bene non poteva credere a quanto è successo - dice Stefania Benecchi, a nome anche di Savi -. Siamo rimasti invischiati nel tetro clima di sospetti, accuse e arresti generalizzati che nel 2011 opprimeva città e amministrazione comunale. Abbiamo pagato un prezzo molto alto per un reato mai commesso, come riconosciuto dopo 10 anni. Troppi. Spesso ci si dimentica che in gioco è la vita delle persone. Le stesse carte che oggi ci hanno scagionato erano state messe fin dall’inizio a disposizione di chi indagava, bastava leggerle. Quale gioco politico ci ha stritolati nostro malgrado? Un giorno siamo stati improvvisamente arrestati, il mio bambino aveva a mala pena sei anni e prima o poi dovrò spiegargli tutto. È soprattutto per lui che ho affrontato a testa alta il lungo processo, con la determinazione e la forza di chi sa di avere la coscienza pulita e di non avere mai commesso reati. Ho avuto la fortuna di aver potuto contare, nella cattiva sorte, su tante buone persone. Oggi sono felice».

Soddisfatto anche Mario L'Insalata. «Benché ci siano voluti dieci anni, il Tribunale ha riconosciuto ciò che a noi era parso chiaro dall’inizio: che i nostri assistiti non avevano commesso, nel modo più assoluto, alcun illecito - sottolinea l'avvocato -. È però avvilente constatare che per prendere atto della loro piena correttezza ci sia voluto tanto tempo, benché avessimo portato fin da subito all’attenzione degli inquirenti inequivocabili prove dell’inconsistenza dell’accusa».